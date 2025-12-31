Переговорщики президента США Дональда Трампа, как и Москва, считают, что сдача Донбасса – цена, которую Украина должна заплатить за мир. Но, как считают аналитики FT, это было бы слишком опасно для президента Владимира Зеленского по военным, конституционным и политическим причинам.

ВСУ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, вывод украинских войск для создания демилитаризованной зоны, которую не контролирует ни одна из сторон, был бы неработоспособным и неприемлемым вариантом для Москвы или Киева. Поэтому только крах обороны заставит Украину капитулировать, но такой сценарий маловероятен.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы действительно невыносимо устали от войны, но они хотят наступления справедливого мира. В частности, 85% граждан Украины против ухода ВСУ из Донбасса. Такое мнение в интервью "Foxnews" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел данные опросов, где 85% или даже 87% хотят мира, и сказали так. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода из Донбасса. Это значит, что все хотят мира, но справедливого мира", — подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что выход из Донбасса является "худшим сценарием", и добавил, что это должны понимать все стороны переговоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Суспильне".



