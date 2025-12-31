logo

BTC/USD

88668

ETH/USD

2984.89

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Выведет ли Украина войска из Донбасса в 2026 году: прогноз Financial Times
commentss НОВОСТИ Все новости

Выведет ли Украина войска из Донбасса в 2026 году: прогноз Financial Times

Financial Times отмечает, что только крах обороны заставит Украину капитулировать, но такой сценарий маловероятен

31 декабря 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговорщики президента США Дональда Трампа, как и Москва, считают, что сдача Донбасса – цена, которую Украина должна заплатить за мир. Но, как считают аналитики FT, это было бы слишком опасно для президента Владимира Зеленского по военным, конституционным и политическим причинам. 

Выведет ли Украина войска из Донбасса в 2026 году: прогноз Financial Times

ВСУ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, вывод украинских войск для создания демилитаризованной зоны, которую не контролирует ни одна из сторон, был бы неработоспособным и неприемлемым вариантом для Москвы или Киева. Поэтому только крах обороны заставит Украину капитулировать, но такой сценарий маловероятен.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы действительно невыносимо устали от войны, но они хотят наступления справедливого мира. В частности, 85% граждан Украины против ухода ВСУ из Донбасса. Такое мнение в интервью "Foxnews" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел данные опросов, где 85% или даже 87% хотят мира, и сказали так. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода из Донбасса. Это значит, что все хотят мира, но справедливого мира", — подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что выход из Донбасса является "худшим сценарием", и добавил, что это должны понимать все стороны переговоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Суспильне".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/8ed9aed7-18cc-41f3-bdcc-5a04c856fe5b
Теги:

Новости

Все новости