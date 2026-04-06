Чи вистачить чоловіків: у Раді розповіли, скільки років зможе воювати Україна

Сьогодні досить велика кількість українців сприймає службу в армії, як квиток в один кінець, бо люди не бачать ротацій. Розуміють, що у війні на виснаження невідомо, коли зможуть повернутися додому. Це є великою проблемо, яка повинна бути вирішена. Відповідну заяву зроби Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

"Якби вони (українці – ред.) знали, що воюватимуть один рік, і на цьому все, і зможуть відпочити, то вони були б більш схильні вступати до армії. Це питання психологічне, бо якщо подивитися на кількість чоловіків, у нас достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати боротьбу протягом 10 років і навіть більше", — говорить нардеп.

Він наголошує, ключова проблема полягає у тому, як керувати цими ресурсами та як створювати психологічні стимули, бо, якщо ви побачите армію ухилянтів від призову, вам самим не захочеться воювати.

За його словами, з 2022 року зафіксовано близько 290 тисяч справ за фактами самовільного відходу з військових частин. Ці цифри відображають зростаючі труднощі з поповненням армії за умов тривалих бойових дій. Ситуація ускладнюється зовнішніми факторами.

На тлі загострення на Близькому Сході увага адміністрації Дональда Трампа частково змістилася з Україною, а переговорний процес по війні зайшов у глухий кут. Тим часом Росія активізувала наступальні дії, а бойові дії все більше набувають затяжного характеру.



