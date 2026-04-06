Сегодня достаточно большое количество украинцев воспринимает службу в армии как билет в один конец, потому что люди не видят ротаций. Понимают, что в войне на истощение неизвестно, когда они смогут вернуться домой. Это большая проблема, которая должна быть решена. Соответствующее заявление сделали Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

"Если бы они (украинцы – ред.) знали, что будут воевать один год, и на этом все, и смогут отдохнуть, то они были бы более склонны вступать в армию. Это вопрос психологический, потому что если посмотреть на количество мужчин, у нас достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать борьбу в течение 10 лет и даже больше", – говорит нардеп.

Он подчеркивает, что ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создавать психологические стимулы, потому что, если вы увидите армию уклоняющихся от призыва, вам самим не захочется воевать.

Украина столкнулась с серьезным кризисом мобилизации на фоне затяжной войны. В стране насчитывается около 2 миллионов граждан, уклоняющихся от призыва, а также сотни тысяч случаев самовольного ухода из службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет The Independent.

По его словам, с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного ухода из воинских частей. Эти цифры отражают растущие трудности с пополнением армии в условиях длительных боевых действий. Ситуация усугубляется внешними факторами.

На фоне обострения на Ближнем Востоке внимание администрации Дональда Трампа частично сместилось с Украиной, а переговорный процесс после войны зашел в тупик. Между тем Россия активизировала наступательные действия, а боевые действия все больше приобретают затяжной характер.



