logo

BTC/USD

68987

ETH/USD

2127.1

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Хватит ли мужчин: в Раде рассказали, сколько лет сможет воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

Хватит ли мужчин: в Раде рассказали, сколько лет сможет воевать

Нардеп Мережко считает, что у Украины достаточно мужчин, чтобы продолжать воевать 10 лет, и даже больше

6 апреля 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня достаточно большое количество украинцев воспринимает службу в армии как билет в один конец, потому что люди не видят ротаций. Понимают, что в войне на истощение неизвестно, когда они смогут вернуться домой. Это большая проблема, которая должна быть решена. Соответствующее заявление сделали Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Если бы они (украинцы – ред.) знали, что будут воевать один год, и на этом все, и смогут отдохнуть, то они были бы более склонны вступать в армию. Это вопрос психологический, потому что если посмотреть на количество мужчин, у нас достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать борьбу в течение 10 лет и даже больше", – говорит нардеп.

Он подчеркивает, что ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создавать психологические стимулы, потому что, если вы увидите армию уклоняющихся от призыва, вам самим не захочется воевать.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина столкнулась с серьезным кризисом мобилизации на фоне затяжной войны. В стране насчитывается около 2 миллионов граждан, уклоняющихся от призыва, а также сотни тысяч случаев самовольного ухода из службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет The Independent.

По его словам, с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного ухода из воинских частей. Эти цифры отражают растущие трудности с пополнением армии в условиях длительных боевых действий. Ситуация усугубляется внешними факторами.

На фоне обострения на Ближнем Востоке внимание администрации Дональда Трампа частично сместилось с Украиной, а переговорный процесс после войны зашел в тупик. Между тем Россия активизировала наступательные действия, а боевые действия все больше приобретают затяжной характер.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости