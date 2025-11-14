Чи вирішить «стіна дронів» проблему ППО: про що говорить нова тактика БПЛА на фронті

Рубрики
Спочатку про стіну дронів активно говорили у Європі, намагаючись зіграти на випередження перед російською загрозою. Наразі про це вже говорять в Україні. Чи вирішить "стіна дронів" проблему ППО? Про що свідчить нова тактика БПЛА на фронті? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Дрони. Фото: з відкритих джерел
Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив в ефірі "Українського радіо", що для запуску ефективної "Стіни дронів" в Україні та якісної ППО загалом необхідно створити систему детекції.
Він нагадав, що свого часу РФ модернізувала "Іскандер-М", через що українським Patriot стало складніше їх збивати. За його словами, причина в тому, що не було алгоритму, здатного протидіяти цій загрозі. Експерт пояснив, що створення ефективної ППО потребує постійної роботи над ним. Оскільки Росія постійно модернізуватиме свої засоби нападу.
За словами експерта, якщо ворог бачитиме, що на певному напрямі ми маємо можливості закриватися за рахунок певних технологічних інструментів, то він тоді спрямовуватиме туди більше елементів поразки. І тоді постає питання: а чи буде достатньо алгоритмів, щоб відпрацювати саме таку загрозу. Тому, покладаючись на технологію, треба не забувати про фундаментальні елементи протидії. Не можна розраховувати на те, що дрон сам визначить мету, визначить траєкторію та відпрацює по ній, тому що в нього закладені раніше відомі елементи засобів ураження.
Експерт з авіаційного ринку Богдан Долинце заявив в ефірі телемарафону, що рішення під назвою "стіна дронів" – це нова тактика застосування безпілотних систем для знищення ворожих цілей.
За його словами, у разі отримання сигналу, ці БПЛА піднімаються в повітря в так звану зону патрулювання і створюють як би сітку, яка може бути на відстані від кількох метрів до кількох десятків метрів, це така своєрідна уявна стіна, яка чекає на ворожу мету.
За його словами, вони можуть мати набагато менший заряд бойової частини, ніж звичайні безпілотники-перехоплювачі, адже вони фактично здійснюють контактний підрив.
Долинце зазначив, що друга важлива складова – ці безпілотники фактично можуть закривати значні простори.
