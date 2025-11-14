Чи вирішить «стіна дронів» проблему ППО: про що говорить нова тактика БПЛА на фронті

Спочатку про стіну дронів активно говорили у Європі, намагаючись зіграти на випередження перед російською загрозою. Наразі про це вже говорять в Україні. Чи вирішить "стіна дронів" проблему ППО? Про що свідчить нова тактика БПЛА на фронті? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

Покладаючись на технологію, треба не забувати про фундаментальні елементи протидії

Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив в ефірі "Українського радіо", що для запуску ефективної "Стіни дронів" в Україні та якісної ППО загалом необхідно створити систему детекції.

"Ми повинні для початку якісно виявити і охарактеризувати мету. Тоді у нас будуть можливості вибирати більше інструментів для протидії. Тому що умовно 27 Patriot запропонованих президентом — це закриття територій 800 тисяч квадратних кілометрів. Це вся територія України. Але знову ж таки, буде ефективний цей". інші засоби поразки. Нам для цього потрібна інша система ППО", — сказав Храпчинський.

Він нагадав, що свого часу РФ модернізувала "Іскандер-М", через що українським Patriot стало складніше їх збивати. За його словами, причина в тому, що не було алгоритму, здатного протидіяти цій загрозі. Експерт пояснив, що створення ефективної ППО потребує постійної роботи над ним. Оскільки Росія постійно модернізуватиме свої засоби нападу.

За словами експерта, якщо ворог бачитиме, що на певному напрямі ми маємо можливості закриватися за рахунок певних технологічних інструментів, то він тоді спрямовуватиме туди більше елементів поразки. І тоді постає питання: а чи буде достатньо алгоритмів, щоб відпрацювати саме таку загрозу. Тому, покладаючись на технологію, треба не забувати про фундаментальні елементи протидії. Не можна розраховувати на те, що дрон сам визначить мету, визначить траєкторію та відпрацює по ній, тому що в нього закладені раніше відомі елементи засобів ураження.

Йдеться про нову тактику застосування безпілотних систем

Експерт з авіаційного ринку Богдан Долинце заявив в ефірі телемарафону, що рішення під назвою "стіна дронів" – це нова тактика застосування безпілотних систем для знищення ворожих цілей.

"Якщо говорити про рішення під назвою "стіна дронів", то йдеться про нову тактику застосування безпілотних систем, тобто це фактично "рій" безпілотних систем – до 100 одиниць, який може керуватися одним оператором", – зазначив він.

За його словами, у разі отримання сигналу, ці БПЛА піднімаються в повітря в так звану зону патрулювання і створюють як би сітку, яка може бути на відстані від кількох метрів до кількох десятків метрів, це така своєрідна уявна стіна, яка чекає на ворожу мету.

"Щойно вона наближається до цієї стіни, то, дрони в межах зони відповідальності яких перебуває мета, фактично і здійснюють атаку. Чимось це трохи нагадує бджіл, які захищають свій вулик. Таким чином вони здатні знищити цілі навіть ті, які летять на досить великих швидкостях, тобто значно вищі, ніж самого безпілотника, адже вони знаходяться фактично на шляху слідування. щодо траєкторії до неї", — розповів експерт.

За його словами, вони можуть мати набагато менший заряд бойової частини, ніж звичайні безпілотники-перехоплювачі, адже вони фактично здійснюють контактний підрив.

Долинце зазначив, що друга важлива складова – ці безпілотники фактично можуть закривати значні простори.

