Изначально о стене дронов активно говорили в Европе, пытаясь сыграть на опережение перед российской угрозой. Теперь об этом уже говорят в Украине. Решит ли "стена дронов" проблему ПВО? О чем говорит новая тактика БПЛА на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны. Фото: из открытых источников

Полагаясь на технологию, надо не забывать о фундаментальных элементах противодействия

Производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил в эфире "Украинского радио", что для запуска эффективной "Стены дронов" в Украине и качественной ПВО в целом необходимо создать систему детекции.

"Мы должны для начала качественно обнаружить и охарактеризовать цель. Тогда у нас будут возможности выбирать больше инструментов для противодействия. Потому что условно 27 Patriot предложенных президентом — это закрытие территорий 800 тысяч квадратных километров. Это вся территория Украины. Но опять-таки, будет ли эффективен этот инструмент, если враг начнет активно использовать те же "Шахеды" или другие средства поражения. Нам для этого нужна другая система ПВО", — сказал Храпчинский.

Он напомнил, что в свое время РФ модернизировала "Искандер-М", из-за чего украинским Patriot стало сложнее их сбивать. По его словам, причина в том, что не было алгоритма, способного противодействовать этой угрозе. Эксперт пояснил, что создание эффективной ПВО требует постоянной работы над ним. Поскольку Россия будет постоянно модернизировать свои средства нападения.

По словам эксперта, если враг будет видеть, что на определенном направлении у нас есть возможности закрываться за счет определенных технологических инструментов, то он тогда будет направлять туда больше элементов поражения. И тогда возникает вопрос: а будет ли достаточно алгоритмов, чтобы отработать именно такую угрозу. Поэтому, полагаясь на технологию, надо не забывать о фундаментальных элементах противодействия. Нельзя рассчитывать на то, что дрон сам определит цель, определит траекторию и отработает по ней, потому что в него заложены ранее известные элементы средств поражения.

Речь идет о новой тактике применения беспилотных систем

Эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце заявил в эфире телемарафона, что решение под названием "стена дронов" – это новая тактика применения беспилотных систем для уничтожения вражеских целей.

"Если говорить о решении под названием "стена дронов", то речь идет о новой тактике применения беспилотных систем, то есть это фактически "рой" беспилотных систем — до 100 единиц, который может управляться одним оператором", — отметил он.

По его словам, в случае получения сигнала, эти БПЛА поднимаются в воздух в так называемую зону патрулирования и создают как бы сетку, которая может быть на расстоянии от нескольких метров до нескольких десятков метров, это такая своеобразная воображаемая стена, которая ожидает вражескую цель.

"Как только она приближается к этой стене, то, дроны в пределах зоны ответственности которых находится цель, фактически и осуществляют атаку. Чем-то это немного напоминает пчел, которые защищают свой улей. Таким образом они способны уничтожить цели даже те, которые летят на достаточно больших скоростях, то есть значительно выше, чем самого беспилотника, ведь они находятся фактически на пути следования вражеской цели и их задача лишь осуществить встречное движение по траектории к ней", — рассказал эксперт.

По его словам, при этом они могут иметь гораздо меньший заряд боевой части, чем обычные беспилотники-перехватчики, ведь они фактически осуществляют контактный подрыв.

Долинце отметил, что вторая важная составляющая — эти беспилотники фактически могут закрывать значительные пространства.

