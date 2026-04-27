Чи виконають росіяни дедлайн Путіна по захопленню Донеччини: що відбувається на фронті

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Зважаючи на темпи просування російської армії та масштаби втрат, то за умов збереження існуючих тенденцій завдання для російської армії захопити Донецьку область до кінця літа є нереальним. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
При цьому експерт підкреслив, що такий розклад проглядається – за умов збереження існуючих тенденцій.
Він додає, але попри те, що російська армія поступово виснажується, вона продовжує намагатись наступати. Фактично, це наступ заради наступу. Якщо вони не виконають свої завдання до вересня – дедлайн просто буде пересунуто.
