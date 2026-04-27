Чи виконають росіяни дедлайн Путіна по захопленню Донеччини: що відбувається на фронті

Зважаючи на темпи просування російської армії та масштаби втрат, то за умов збереження існуючих тенденцій завдання для російської армії захопити Донецьку область до кінця літа є нереальним. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

При цьому експерт підкреслив, що такий розклад проглядається – за умов збереження існуючих тенденцій.

""Чорних лебедів" ми не розглядаємо – вони тому й чорні, бо їх не можна передбачити. Російські блогери теж це бачать. Вони бачать величезні втрати, мінімальні просування, удари по російських тилах, що підсилились і від яких не захищає російська ППО. Тому вони теж почали порушувати цю проблему", – зазначив Денис Попович.

Він додає, але попри те, що російська армія поступово виснажується, вона продовжує намагатись наступати. Фактично, це наступ заради наступу. Якщо вони не виконають свої завдання до вересня – дедлайн просто буде пересунуто.

