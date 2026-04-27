Україна готує потужний удар по Кремлю: яка країна допоможе

Україна разом із Норвегією запускає перше спільне виробництво українських безпілотників за кордоном. Усі дрони, виготовлені в межах проєкту, передаватимуться Силам оборони України. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Фінансування ініціативи повністю бере на себе норвезька сторона – кошти виділяють додатково до вже передбачених 7 млрд доларів оборонної допомоги Україні у 2026 році. Відповідну угоду у Києві підписали посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Сергій Боєв.

У межах ширшої програми підтримки Норвегія планує цього року спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва. Ключовий акцент — на безпілотниках класу mid-strike, здатних уражати цілі в тилу противника на відстані від 50 до 200 кілометрів.

Такі дрони мають суттєві переваги: вони можуть нести потужнішу бойову частину, ніж FPV, демонструють вищу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та водночас залишаються значно дешевшими за ракети аналогічної дальності.

Очікується, що перші системи, виготовлені на потужностях у Норвегії, надійдуть до українського війська вже до літа. Крім постачання, угода передбачає поглиблення промислової співпраці, включно з дослідженнями та розвитком технологій.

У Міноборони підкреслюють: цей проєкт не лише посилить фронт, а й допоможе партнерам наростити виробництво у стратегічно важливій сфері сучасної війни.

