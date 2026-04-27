logo_ukra

BTC/USD

77858

ETH/USD

2321.06

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Україна готує потужний удар по Кремлю: яка країна допоможе
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна готує потужний удар по Кремлю: яка країна допоможе

Новий оборонний союз: сотні ударних БПЛА для фронту профінансує Осло - перші поставки вже до літа

27 квітня 2026, 13:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна разом із Норвегією запускає перше спільне виробництво українських безпілотників за кордоном. Усі дрони, виготовлені в межах проєкту, передаватимуться Силам оборони України. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Фінансування ініціативи повністю бере на себе норвезька сторона – кошти виділяють додатково до вже передбачених 7 млрд доларів оборонної допомоги Україні у 2026 році. Відповідну угоду у Києві підписали посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Сергій Боєв.

У межах ширшої програми підтримки Норвегія планує цього року спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва. Ключовий акцент — на безпілотниках класу mid-strike, здатних уражати цілі в тилу противника на відстані від 50 до 200 кілометрів.

Такі дрони мають суттєві переваги: вони можуть нести потужнішу бойову частину, ніж FPV, демонструють вищу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та водночас залишаються значно дешевшими за ракети аналогічної дальності.

Очікується, що перші системи, виготовлені на потужностях у Норвегії, надійдуть до українського війська вже до літа. Крім постачання, угода передбачає поглиблення промислової співпраці, включно з дослідженнями та розвитком технологій.

У Міноборони підкреслюють: цей проєкт не лише посилить фронт, а й допоможе партнерам наростити виробництво у стратегічно важливій сфері сучасної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — надходить дедалі більше сигналів, які свідчать про великі проблеми економіки РФ. Чи може Путін піти на закінчення війни з огляду на великі проблеми в економіці РФ? За яких умов РФ може бути бунт? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mod.gov.ua/news/ukrayina-ta-norvegiya-zapuskayut-spilne-virobnicztvo-mid-strike-droniv
Теги:

Новини

Всі новини