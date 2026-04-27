Украина готовит мощный удар по Кремлю: какая страна поможет
Украина готовит мощный удар по Кремлю: какая страна поможет

Новый оборонный союз: сотни ударных БПЛА для фронта профинансирует Осло – первые поставки уже к лету

27 апреля 2026, 13:24
Кравцев Сергей

Украина вместе с Норвегией запускает первое совместное производство украинских беспилотников за границей. Все дроны, изготовленные внутри проекта, будут передаваться Силам обороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Финансирование инициативы полностью берет на себя норвежская сторона – средства выделяют дополнительно к уже предусмотренным 7 млрд. долларов оборонной помощи Украине в 2026 году. Соответствующее соглашение в Киеве подписали посол Норвегии Ларс Рагнар Аалеруд Гансен и заместитель министра обороны Украины по евроинтеграции Сергей Боев.

В рамках более широкой программы поддержки Норвегия планирует в этом году направить более 1,5 млрд долларов на закупку вооружения украинского производства. Ключевой акцент – на беспилотниках класса mid-strike, способных поражать цели в тылу противника на расстоянии от 50 до 200 километров.

Такие дроны имеют существенные преимущества: они могут нести более мощную боевую часть, чем FPV, демонстрируют более высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и в то же время остаются значительно дешевле ракет аналогичной дальности.

Ожидается, что первые системы, изготовленные на мощностях в Норвегии, поступят в украинскую армию уже к лету. Кроме поставки, соглашение предусматривает углубление промышленного сотрудничества, включая исследования и развитие технологий.

В Минобороны подчеркивают: этот проект не только усугубит фронт, но и поможет партнерам нарастить производство в стратегически важной сфере современной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — поступает все больше сигналов, свидетельствующих о больших проблемах экономики РФ. Может ли Путин пойти в заключение войны ввиду больших проблем в экономике РФ? При каких условиях в РФ может быть бунт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




Источник: https://mod.gov.ua/news/ukrayina-ta-norvegiya-zapuskayut-spilne-virobnicztvo-mid-strike-droniv
