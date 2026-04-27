Выполнят ли россияне дедлайн Путина по захвату Донетчины: что происходит на фронте

Учитывая темпы продвижения российской армии и масштабы потерь, то при сохранении существующих тенденций задача для российской армии захватить Донецкую область до конца лета нереальна. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович.

При этом эксперт подчеркнул, что такое расписание просматривается – при сохранении существующих тенденций.

"Черных лебедей" мы не рассматриваем – они потому и черные, потому что их нельзя предвидеть. Российские блоггеры тоже это видят. Они видят огромные потери, минимальные продвижения, усилившиеся удары по российским тылам, от которых не защищает российская ПВО. Поэтому они тоже начали поднимать эту проблему", – отметил Денис Попович.

Он добавляет, но, несмотря на то, что российская армия постепенно истощается, она продолжает пытаться наступать. Фактически это наступление ради наступления. Если они не выполнят свои задачи до сентября – дедлайн будет просто передвинут.

