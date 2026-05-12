У 2026 році питання завершення війни для Росії стає не лише військовим, а й економічним. Кремль продовжує демонструвати готовність до затяжного конфлікту, однак дедалі більше факторів свідчать, що ціна війни для РФ стрімко зростає. Водночас Москва поки не показує бажання припинити війну без політичних чи територіальних поступок з боку України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи вигідно Росії завершити війну в Україні у 2026 році.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Росії було б економічно вигідніше поступово виходити з війни вже у цьому році, особливо якщо санкційний тиск збережеться або посилиться. Але політична логіка Кремля може переважити економічний розрахунок. Скоріше за все, Москва намагатиметься заморозити конфлікт на вигідних для себе умовах. Якщо ж російська економіка продовжить втрачати темпи, а соціальне невдоволення зростатиме, Кремль може активніше шукати переговорний формат наприкінці цього року.

Чат-бот Gemini розповів, що Росія прагнутиме не завершення, а стратегічної паузи. Економічні показники першого кварталу 2026 року свідчать, що ресурс воєнного зростання вичерпано. Кремль намагатиметься заморозити конфлікт на вигідних умовах, щоб виграти час для переозброєння та стабілізації бюджету. Проте повний вихід із війни виглядає малоймовірним через страх режиму втратити контроль над мілітаризованим суспільством. Найбільш імовірним сценарієм є перехід до позиційної війни низької інтенсивності. Умови диктуватиме стан нафтогазових доходів: якщо світові ціни на енергоносії впадуть, Москва буде змушена йти на поступки значно швидше.

Чат-бот Deepseek спрогнозував, що у 2026 році Росії не вигідно завершувати війну, і вона цього не зробить. Відсутність ресурсів штовхає Кремль до заморожування конфлікту, а не до миру. Водночас Путін не може дозволити собі програш, адже це стане фатальним ударом по його владі. Найімовірніший сценарій — це затяжне виснаження сторін до "нуля". Економічний колапс та зростання внутрішньої напруги у РФ зроблять можливими лише паузи в бойових діях без підписання мирної угоди. Реальний діалог розпочнеться не раніше, ніж зміниться політичне керівництво в Москві, оскільки за нинішньої системи компроміс неможливий.

Чат-бот Grok вважає, Росії невигідно повністю завершувати війну у цьому році на умовах, які передбачають значні поступки. Кремль продовжуватиме стратегію виснаження, сподіваючись на втому Заходу та внутрішні проблеми України. Економічні труднощі накопичуються, але не до критичного рівня, який би змусив піти на компроміс вже цього року. Швидше за все, можливе підписання тимчасового перемир'я або "замороження" конфлікту під тиском зовнішніх гравців, зокрема США. Це дозволить Росії зберегти частину окупованих територій і відновити сили. Повноцінний мир малоймовірний без фундаментальних змін у позиціях обох сторін.

У висновку, усі чат-боти сходяться в прогнозі, що у цьому році Росія навряд чи готова до повного завершення війни. Найімовірнішим сценарієм вони вважають спробу заморозити конфлікт або перейти до тривалої війни низької інтенсивності. Основними факторами залишаються стан російської економіки, доходи від енергоресурсів, підтримка Заходу для України та внутрішня стабільність режиму Путіна. Варто зазначити, що, за прогнозом чат-бота Chat GPT, Путін може не завершити війну, навіть попри падіння економіки РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде з Україною, якщо війна триватиме ще три роки.