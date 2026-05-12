В 2026 году вопрос завершения войны для России становится не только военным, но и экономическим. Кремль продолжает демонстрировать готовность к затяжному конфликту, однако все большее число факторов свидетельствует, что цена войны для РФ стремительно растет. В то же время, Москва пока не показывает желания прекратить войну без политических или территориальных уступок со стороны Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта выгодно ли России завершить войну в Украине в 2026 году.

Чат-бот Chat GPT считает, что России было бы экономически выгоднее постепенно выходить из войны уже в этом году, особенно если санкционное давление сохранится или усилится. Но политическая логика Кремля может перевесить экономический расчет. Скорее всего Москва будет пытаться заморозить конфликт на выгодных для себя условиях. Если же российская экономика продолжит терять темпы, а социальное недовольство будет расти, Кремль может более активно искать переговорный формат в конце этого года.

Чат-бот Gemini рассказал, что Россия будет стремиться не к завершению, а к стратегической паузе. Экономические показатели первого квартала 2026 свидетельствуют, что ресурс военного роста исчерпан. Кремль постарается заморозить конфликт на выгодных условиях, чтобы выиграть время для перевооружения и стабилизации бюджета. Однако полный выход из войны выглядит маловероятным из-за страха режима потерять контроль над милитаризованным обществом. Наиболее вероятным сценарием является переход к позиционной войне низкой интенсивности. Условия будут диктовать состояние нефтегазовых доходов: если мировые цены на энергоносители упадут, Москва будет вынуждена идти на уступки гораздо быстрее.

Чат-бот Deepseek спрогнозировал, что в 2026 году России не выгодно завершать войну и она этого не сделает. Отсутствие ресурсов толкает Кремль к замораживанию конфликта, а не к миру. В то же время, Путин не может позволить себе проигрыш, ведь это станет роковым ударом по его власти. Самый вероятный сценарий – это затяжное истощение сторон до "нуля". Экономический коллапс и рост внутренних напряжений в РФ сделают возможными лишь паузы в боевых действиях без подписания мирного соглашения. Реальный диалог начнется не раньше, чем сменится политическое руководство в Москве, поскольку при нынешней системе компромисс невозможен.

Чат-бот Grok считает, что России невыгодно полностью завершать войну в этом году на условиях, предусматривающих значительные уступки. Кремль будет продолжать стратегию истощения в надежде на усталость Запада и внутренние проблемы Украины. Экономические трудности накапливаются, но не до критического уровня, который заставил бы пойти на компромисс уже в этом году. Скорее всего, возможно подписание временного перемирия или "заморозки" конфликта под давлением внешних игроков, в том числе США. Это позволит России сохранить часть оккупированных территорий и восстановить силы. Полноценный мир маловероятен без фундаментальных изменений в позициях обеих сторон.

В заключении все чат-боты сходятся в прогнозе, что в этом году Россия вряд ли готова к полному завершению войны. Наиболее вероятным сценарием они считают попытку заморозить конфликт или перейти к длительной войне низкой интенсивности. Основными факторами остаются состояние российской экономики, доходы от энергоресурсов, поддержка Запада для Украины и внутренняя стабильность Путина. Следует отметить, что, по прогнозу чат-бота Chat GPT, Путин может не завершить войну, даже несмотря на падение экономики РФ.

