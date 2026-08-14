Чи відмовиться Росія від морського перемир’я: які будуть наслідки

Військова агресія Росії проти України наразі перебуває в глухому куті. Лінія фронту суттєво не змінюється вже впродовж доволі довгого часу. Водночас у РФ є великий ресурс, щоб продовжувати наступ, а в України ще є ресурс для оборони. Про це розповів політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський.

Морське перемир'я. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, тому обидві сторони шукають альтернативні шляхи впливу. Україна знищує російські НПЗ, намагаючись вплинути на економіку. Росія зараз пробує запровадити морську блокаду, щоб так само вплинути на економіку України.

"Найімовірніше, Росія погодиться припинити її в обмін на певні поступки. Причому необов'язково з боку України. Це може бути, наприклад, питання санкцій. І необов'язково щодо їх зняття, можливо, просто незапровадження якихось заходів у майбутньому. Тобто питання Чорного моря може вирішуватися без прямої участі України", – зазначив політолог.

При цьому Денис Гороховський підкреслює, водночас не варто розраховувати на якісь гуманітарні причини. Росія веде війну на знищення, тому це не той випадок, коли варто чекати від ворога якоїсь людяності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія розгорнула нову кампанію ударів по цивільних вантажних суднах біля берегів України, через що морське сполучення з Одесою та сусідніми портами опинилося під серйозною загрозою. Про це пише The New York Times, попереджаючи про ризики для глобальних поставок продовольства.

Україна є одним із ключових світових експортерів пшениці, кукурудзи та ячменю. Нинішня хвиля атак припала на початок сезону збору врожаю, тому перебої з роботою портів можуть мати наслідки не лише для української економіки. За даними українських посадовців, у червні та липні російські сили атакували щонайменше 50 вантажних суден. Унаслідок цих ударів загинули понад 30 цивільних.

Російські безпілотники, за словами українських військових, патрулюють неподалік узбережжя та шукають торгові кораблі. В окремих випадках дрони нібито атакували навіть рятувальників після ударів.



