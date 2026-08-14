Откажется ли Россия от морского перемирия: какие будут последствия

Военная агрессия России против Украины находится в тупике. Линия фронта существенно не меняется уже достаточно долгое время. В то же время у РФ есть большой ресурс, чтобы продолжать наступление, а у Украины еще есть ресурс для обороны. Об этом рассказал политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский.

Морское перемирие. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, поэтому обе стороны ищут альтернативные пути воздействия. Украина уничтожает российские НПЗ, пытаясь повлиять на экономику. Россия сейчас пытается ввести морскую блокаду, чтобы так же повлиять на экономику Украины.

"Вероятнее всего, Россия согласится прекратить ее в обмен на определенные уступки. Причем, необязательно со стороны Украины. Это может быть, к примеру, вопрос санкций. И необязательно по их снятию, возможно, просто не введение каких-либо мер в будущем. То есть вопрос Черного моря может решаться без прямого участия Украины", – отметил политолог.

При этом Денис Гороховский подчеркивает, что в то же время не стоит рассчитывать на какие-то гуманитарные причины. Россия ведет войну на уничтожение, поэтому это не тот случай, когда следует ожидать от врага какой-нибудь человечности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия развернула новую кампанию ударов по гражданским грузовым судам у берегов Украины, из-за чего морское сообщение с Одессой и соседними портами оказалось под серьезной угрозой. Об этом пишет The New York Times, предупреждая о рисках глобальных поставок продовольствия.

Украина является одним из ключевых мировых экспортеров пшеницы, кукурузы и ячменя. Нынешняя волна атак пришлась на начало сезона сбора урожая, поэтому перебои с работой портов могут иметь последствия не только для украинской экономики. По данным украинских чиновников, в июне и июле российские силы атаковали не менее 50 грузовых судов. В результате этих ударов погибли более 30 гражданских.

Российские беспилотники, по словам украинских военных, патрулируют у побережья и ищут торговые корабли. В редких случаях дроны якобы атаковали даже спасателей после ударов.



