Чи відкриє Білорусь другий фронт проти України: які ризики нового наступу
Чи відкриє Білорусь другий фронт проти України: які ризики нового наступу

Дмитро Кулеба пояснив, чи може Білорусь відкрити другий фронт проти України. Чому Росія тисне на Мінськ і яка ймовірність нового наступу.

19 квітня 2026, 14:30
Slava Kot

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Білорусь демонструє ознаки підготовки до можливої військової ескалації, однак прямої загрози негайного наступу на Україну наразі немає. Попри це, ситуація на північному напрямку потребує особливої уваги Києва.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба на своєму Youtube-каналі проаналізував активність Білорусі. За словами ексміністра, нинішні дії Мінська свідчать про новий рівень підготовки білоруської армії під контролем Росії. Водночас це ще не означає, що вторгнення розпочнеться найближчим часом.

"Комплекс факторів, який ми спостерігаємо, говорить про якісно новий рівень підготовки Збройних сил Білорусі до певних дій під контролем, наглядом і у супроводі Російської Федерації. Чи означає це, що ось-ось Білорусь піде в наступ? На мою думку, наразі не означає", — вказує Кулеба.

Дипломат назвав білоруського диктатора "хитрим лисом". За його словами, Лукашенко усвідомлює наслідки вступу у війну. У разі нападу Україна відповідатиме ударами по військових об’єктах, що означатиме втрати, руйнування та внутрішню дестабілізацію для самої Білорусі.

На думку дипломата, Кремль може розглядати участь Білорусі та відкриття другого фронту, як спосіб посилити тиск на Україну та змусити її до поступок.

"Але на мою думку, те, що відбувається є чіткими приготуваннями до військової ескалації. Навіщо це Росії? Росія все шукає, як би їй зробити останній фінальний поштовх для того, щоб дотиснути Україну, змусити її прийняти умови Росії, по факту — капітулювати. Тому логіка Росії тут цілком зрозуміла", — пояснив Кулеба.

Відкриття нового фронту змусило б Київ перекидати частину сил із Донеччини, Харківщини та Сумщини для захисту кордону з Білоруссю. Саме розтягування українських ресурсів може бути головною метою Москви.

Кулеба окремо наголосив, що стримати ескалацію можуть зовнішні гравці. Зокрема, США та Китай мають важелі впливу на Мінськ. За його словами, Вашингтон не зацікавлений у відкритті нового фронту, адже це лише ускладнить позицію Трампа, а позиція Пекіна може стати важливим фактором для тиску на Лукашенка.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив про будівництво доріг у прикордонні Білорусі, облаштування артилерійських позицій та активізацію військ. Українська влада вважає, що Росія знову намагається втягнути Мінськ у війну. Зеленський попередив, що у випадку "помилок" з боку Білорусі, Лукашенка може чекати сценарій Мадуро, якого США викрали з Венесуели.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=VrNzphoseDM
