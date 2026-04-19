Откроет ли Беларусь второй фронт против Украины: какие риски нового наступления

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Беларусь демонстрирует признаки подготовки к возможной военной эскалации, однако прямой угрозы немедленного наступления на Украину пока нет. Несмотря на это, ситуация на северном направлении требует особого внимания Киева.

Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале проанализировал активность Беларуси. По словам экс-министра, нынешние действия Минска свидетельствуют о новом уровне подготовки белорусской армии под контролем России. В то же время, это еще не означает, что вторжение начнется в ближайшее время.

"Комплекс факторов, который мы наблюдаем, говорит о качественно новом уровне подготовки Вооруженных сил Беларуси к определенным действиям под контролем, надзором и в сопровождении Российской Федерации. Значит ли это, что вот-вот Беларусь пойдет в наступление? По-моему, пока не значит", — указывает Кулеба.

Дипломат назвал белорусского диктатора "хитрым лисом". По его словам, Лукашенко отдает себе отчет в последствиях вступления в войну. В случае нападения Украина будет отвечать ударами по военным объектам, что будет означать потери, разрушения и внутреннюю дестабилизацию самой Беларуси.

По мнению дипломата, Кремль может рассматривать участие Беларуси и открытие второго фронта как способ усилить давление на Украину и принудить ее к уступкам.

"Но по моему мнению, то, что происходит, являются четкими приготовлениями к военной эскалации. Зачем это России? Россия все ищет, как бы ей сделать последний финальный толчок для того, чтобы дожать Украину, заставить ее принять условия России, по факту — капитулировать. Поэтому логика России здесь вполне понятна", — пояснил Кулеба.

Открытие нового фронта заставило Киев перебрасывать часть сил из Донбасса, Харьковщины и Сумщины для защиты границы с Беларусью. Само растяжение украинских ресурсов может стать главной целью Москвы.

Кулеба особо подчеркнул, что сдержать эскалацию могут внешние игроки. В частности, США и Китай имеют рычаги влияния на Минск. По его словам, Вашингтон не заинтересован в открытии нового фронта, ведь это лишь усложнит позицию Трампа, а позиция Пекина может стать важным фактором давления на Лукашенко.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил о строительстве дорог в приграничных Белоруссии, обустройстве артиллерийских позиций и активизации войск. Украинские власти считают, что Россия снова пытается втянуть Минск в войну. Зеленский предупредил, что в случае "ошибок" со стороны Беларуси Лукашенко может ожидать сценарий Мадуро, которого США похитили из Венесуэлы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне.