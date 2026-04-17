Зеленський застеріг керівництво Білорусі від помилок та натякнув Лукашенко на долю Мадуро

Українські військові успішно стримують ворожі атаки. Ворогу не вдається змінити хід бойових дій на свою користь, а Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу та техніку окупантів.

Військова розвідка виявила підозрілу активність на білоруській території. Поблизу українського кордону розбудовуються автомобільні шляхи та облаштовуються позиції для артилерії. На думку українського керівництва, це спроба компенсувати дефіцит солдатів та знову залучити Мінськ до бойових дій.

Офіційному керівництву Білорусі передали чітке застереження. Президент порадив їм згадати наслідки нещодавньої кризи у Венесуелі, щоб не робити фатальних кроків.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Перш за все по фронту – дякую всім нашим підрозділам, які зберігають позиції та стримують російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо".

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок".

Також на засіданні військове керівництво скоординувало плани щодо майбутніх атак на великі відстані по ворожих об'єктах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко вже збирає військо — підписав указ №132 "Про заклик офіцерів запасу на військову службу".

Лукашенко планує у 2026 році призвати до Збройних Сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з числа офіцерів запасу, які не пройшли строкової військової служби, служби в резерві Збройних Сил і не мають права на відстрочку від призову, пише видання “Белта”.