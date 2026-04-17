Зеленский предостерег руководство Беларуси от ошибок и намекнул Лукашенко на судьбу Мадуро

Украинские военные успешно сдерживают вражеские атаки. Врагу не удается изменить ход боевых действий в свою пользу, а Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику оккупантов.

Военная разведка показала подозрительную активность на белорусской территории. Вблизи украинской границы развиваются автомобильные пути и обустраиваются позиции для артиллерии. По мнению украинского руководства, это попытка компенсировать дефицит солдат и снова привлечь Минск к боевым действиям.

Официальному руководству Беларуси передали четкое предостережение. Президент посоветовал им вспомнить последствия недавнего кризиса в Венесуэле, чтобы не предпринимать роковых шагов.

"Был доклад Главкома Александра Сырского. Прежде всего по фронту – благодарю всех наших подразделений, которые сохраняют позиции и сдерживают российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу и это важно".

"По данным разведки, в приграничных Белоруссии происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами оговорить фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок".

Также на заседании военное руководство скоординировало планы по предстоящим атакам на большие расстояния по враждебным объектам.

Лукашенко уже собирает войско — подписал указ №132 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Лукашенко планирует в 2026 году призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службы в резерве Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку от призыва, пишет издание "Белта".