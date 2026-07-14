Чи справді ЗСУ почали звільняти населені пункти: у США відповіли

Українські війська досягли помітного просування на Олександрівському напрямі, звільнивши шість населених пунктів та взявши під контроль близько 120 квадратних кілометрів території. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує ситуацію на фронті.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними американських аналітиків, підрозділ Сил оборони України повідомив про звільнення Тернового, Запорізького, Новогеоргіївки, Вороного, Січневого та Маліївки. Також стверджується, що українські підрозділи просунулися приблизно на 25 кілометрів у глибину оборони супротивника. Пізніше первісне повідомлення було видалено без офіційного спростування, проте його встигли поширити українські ЗМІ.

В ISW нагадують, що контратаки на цій ділянці продовжуються із зими 2026 року. За цей час, за даними, українські сили повернули під свій контроль близько 480 квадратних кілометрів території у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Експерти пов'язують успіхи ЗСУ з активними ударами по російській логістиці. Перед початком наступальних дій українські підрозділи систематично знищували розрахунки російських безпілотників, порушували шляхи постачання та завдавали ударів по місцях зосередження військ. Повідомляється також про значні втрати підрозділів російської морської піхоти та мотострілкових частин, що змусило окремі підрозділи відступити.

В ISW вважають, що посилення українських контратак і удари, що продовжуються, по тиловій інфраструктурі ставлять російське командування перед складним вибором. Москві доводиться або перекидати додаткові сили для заборони українського наступу, або зберігати ресурси для власних наступальних операцій на інших ділянках фронту, що поступово знижує гнучкість російської армії.

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