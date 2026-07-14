Действительно ли ВСУ начали освобождать населенные пункты: в США дали ответ

Украинские войска добились заметного продвижения на Александровском направлении, освободив шесть населенных пунктов и взяв под контроль около 120 квадратных километров территории. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который анализирует ситуацию на фронте.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, подразделение Сил обороны Украины сообщило об освобождении Тернового, Запорожского, Новогеоргиевки, Вороного, Сичневого и Малиевки. Также утверждается, что украинские подразделения продвинулись примерно на 25 километров в глубину обороны противника. Позже первоначальное сообщение было удалено без официального опровержения, однако его успели распространить украинские СМИ.

В ISW напоминают, что контратаки на этом участке продолжаются с зимы 2026 года. За это время, по имеющимся данным, украинские силы вернули под свой контроль около 480 квадратных километров территории в Днепропетровской и Запорожской областях.

Эксперты связывают успехи ВСУ с активными ударами по российской логистике. Перед началом наступательных действий украинские подразделения систематически уничтожали расчеты российских беспилотников, нарушали пути снабжения и наносили удары по местам сосредоточения войск. Сообщается также о значительных потерях подразделений российской морской пехоты и мотострелковых частей, что вынудило отдельные подразделения отступить.

В ISW считают, что усиление украинских контратак и продолжающиеся удары по тыловой инфраструктуре ставят российское командование перед сложным выбором. Москве приходится либо перебрасывать дополнительные силы для сдерживания украинского наступления, либо сохранять ресурсы для собственных наступательных операций на других участках фронта, что постепенно снижает гибкость российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина начала операцию по изоляции Крыма: в США раскрыли новую стратегию ударов по России.



