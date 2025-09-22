Чи справді ворог цілився у Бориспіль: наслідки атаки РФ на Київщину

Рубрики
Кравцев Сергей
Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі. В інших районах області виникли пожежі, пошкоджено транспортні засоби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Київської ОВ Миколи Калашника у Telegram.
Удар по Київській області. Фото: з відкритих джерел
У чотирьох районах районів Київщини зафіксовано наслідки ворожих атак. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки. У Фастівському районі пожежа сталася у приватному будинку. У Обухівському районі внаслідок збивання ворожої мети уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок. У Бориспільському районі спалахнув приватний будинок. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 21 вересня у кількох регіонах України знову було чути вибухи внаслідок російської атаки. Повідомлення про повітряну тривогу та роботу ППО надходили із Сумської та Одеської областей.
Близько 2:12 у Сумах пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, над містом у цей час знаходилися два ударні безпілотники, а ще два були на північ від обласного центру. Місцева влада уточнює інформацію про наслідки атаки.
Близько п'ятої ранку вибух був зафіксований і в Одесі. Напередодні спостерігалася активність російського розвідувального дрону, що рухався у напрямку Одеса, Чорноморськ, Мала Долинська.