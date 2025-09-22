Чи справді ворог цілився у Бориспіль: наслідки атаки РФ на Київщину

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі. В інших районах області виникли пожежі, пошкоджено транспортні засоби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Київської ОВ Миколи Калашника у Telegram.

Удар по Київській області. Фото: з відкритих джерел

"Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Усю необхідну медичну допомогу надано в лікарні. Госпіталізації не потребує", — йдеться в повідомленні.

У чотирьох районах районів Київщини зафіксовано наслідки ворожих атак. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки. У Фастівському районі пожежа сталася у приватному будинку. У Обухівському районі внаслідок збивання ворожої мети уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок. У Бориспільському районі спалахнув приватний будинок. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

"На місці подій працюють оперативні служби. Вживаються всіх необхідних заходів для ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області", — повідомив Калашник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 21 вересня у кількох регіонах України знову було чути вибухи внаслідок російської атаки. Повідомлення про повітряну тривогу та роботу ППО надходили із Сумської та Одеської областей.

Близько 2:12 у Сумах пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, над містом у цей час знаходилися два ударні безпілотники, а ще два були на північ від обласного центру. Місцева влада уточнює інформацію про наслідки атаки.

Близько п'ятої ранку вибух був зафіксований і в Одесі. Напередодні спостерігалася активність російського розвідувального дрону, що рухався у напрямку Одеса, Чорноморськ, Мала Долинська.



