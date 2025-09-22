logo_ukra

BTC/USD

114667

ETH/USD

4307.75

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи справді ворог цілився у Бориспіль: наслідки атаки РФ на Київщину
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи справді ворог цілився у Бориспіль: наслідки атаки РФ на Київщину

У Київській області внаслідок атаки російських БПЛА спалахнули житлові будинки, поранено чоловіка

22 вересня 2025, 06:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі. В інших районах області виникли пожежі, пошкоджено транспортні засоби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Київської ОВ Миколи Калашника у Telegram.

Чи справді ворог цілився у Бориспіль: наслідки атаки РФ на Київщину

Удар по Київській області. Фото: з відкритих джерел

"Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Усю необхідну медичну допомогу надано в лікарні. Госпіталізації не потребує", — йдеться в повідомленні.

У чотирьох районах районів Київщини зафіксовано наслідки ворожих атак. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки. У Фастівському районі пожежа сталася у приватному будинку. У Обухівському районі внаслідок збивання ворожої мети уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок. У Бориспільському районі спалахнув приватний будинок. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

"На місці подій працюють оперативні служби. Вживаються всіх необхідних заходів для ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області", — повідомив Калашник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 21 вересня у кількох регіонах України знову було чути вибухи внаслідок російської атаки. Повідомлення про повітряну тривогу та роботу ППО надходили із Сумської та Одеської областей.

Близько 2:12 у Сумах пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, над містом у цей час знаходилися два ударні безпілотники, а ще два були на північ від обласного центру. Місцева влада уточнює інформацію про наслідки атаки.

Близько п'ятої ранку вибух був зафіксований і в Одесі. Напередодні спостерігалася активність російського розвідувального дрону, що рухався у напрямку Одеса, Чорноморськ, Мала Долинська.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини