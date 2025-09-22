Действительно ли враг целился в Борисполь: последствия атаки РФ на Киевщину

Один человек пострадал в результате вражеской атаки в Бориспольском районе. В других районах области возникли пожары, повреждены транспортные средства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации главы Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

Удар по Киевской области. Фото: из открытых источников

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе есть пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказана в больнице. В госпитализации не нуждается", — говорится в сообщении.

В четырех районах районах Киевщины зафиксированы последствия вражеских атак. В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки. В Фастовском районе пожар произошел в частном доме. В Обуховском районе в результате сбивания вражеской цели обломки упали на многоэтажный незаселенный дом. В Бориспольском районе загорелся частный дом. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.

"На месте событий работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий вражеской атаки на мирные населенные пункты области", — сообщил Калашник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 21 сентября в нескольких регионах Украины снова были слышны взрывы в результате российской атаки. Сообщения о воздушной тревоге и работе ПВО поступали из Сумской и Одесской областей.

Около 2:12 в Сумах прозвучала серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, над городом в это время находились два ударных беспилотника, а еще два были к северу от областного центра. Местные власти уточняют информацию о последствиях атаки.

Около пяти утра взрыв был зафиксирован и в Одессе. Накануне наблюдалась активность российского разведывательного дрона, который двигался в направлении Одесса, Черноморск, Малая Долинская.



