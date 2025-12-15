logo_ukra

Чи справді від «шахедів» тепер буде подвійна загроза: в ГУР зробили заяву
Чи справді від «шахедів» тепер буде подвійна загроза: в ГУР зробили заяву

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу дрона

15 грудня 2025, 11:27
Автор:
Кравцев Сергей

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові деталі щодо модернізованого російського безпілотника типу "Шахед" ("Гєрань-2") серії "Э", який отримав нестандартне бойове оснащення. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Telegram-канал ГУР Міноборони України.

Чи справді від «шахедів» тепер буде подвійна загроза: в ГУР зробили заяву

За даними розвідки, Росія адаптувала авіаційну ракету класу "повітря–повітря" Р-60 для застосування з ударних дронів. Таке рішення спрямоване передусім проти українських літаків і гелікоптерів, які залучаються до перехоплення ворожих безпілотників. Ракета встановлюється разом із авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД на спеціальний кронштейн у верхній передній частині фюзеляжу БпЛА.

Оновлений дрон обладнаний двома камерами: одна розміщена в носовій частині, інша – позаду пускової установки ракети. Передача відеосигналу та команд управління здійснюється за допомогою китайського mesh-модему Xingkay Tech XK-F358. Електронна система також включає одноплатний комп’ютер Raspberry Pi 4, навігаційний трекер та два GSM-модеми, які забезпечують передавання телеметричних даних.

Як зазначають у ГУР, елементна база безпілотника залишається типовою для російських дронів цього класу. У конструкції використовуються компоненти виробництва США, Китаю, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Ймовірний алгоритм бойового застосування передбачає передачу зображення з камер дрона оператору. У разі появи в зоні ураження українського літака або гелікоптера оператор подає команду на запуск ракети. Після пуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює повітряну ціль. Не виключається й сценарій попереднього захоплення цілі з передачею даних оператору для ухвалення рішення.

У ГУР наголошують, що головною метою такої модифікації є створення додаткової загрози для української армійської та тактичної авіації й зниження ефективності протидії російським безпілотникам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ставка Путіна на Шахеди виявилася провальною: що вже відбувається у війні.




Джерело: https://t.me/DIUkraine/7518
