Чи справді від «шахедів» тепер буде подвійна загроза: в ГУР зробили заяву

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові деталі щодо модернізованого російського безпілотника типу "Шахед" ("Гєрань-2") серії "Э", який отримав нестандартне бойове оснащення. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Telegram-канал ГУР Міноборони України.

"Шахед" з ракетою. Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, Росія адаптувала авіаційну ракету класу "повітря–повітря" Р-60 для застосування з ударних дронів. Таке рішення спрямоване передусім проти українських літаків і гелікоптерів, які залучаються до перехоплення ворожих безпілотників. Ракета встановлюється разом із авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД на спеціальний кронштейн у верхній передній частині фюзеляжу БпЛА.

Оновлений дрон обладнаний двома камерами: одна розміщена в носовій частині, інша – позаду пускової установки ракети. Передача відеосигналу та команд управління здійснюється за допомогою китайського mesh-модему Xingkay Tech XK-F358. Електронна система також включає одноплатний комп’ютер Raspberry Pi 4, навігаційний трекер та два GSM-модеми, які забезпечують передавання телеметричних даних.

Як зазначають у ГУР, елементна база безпілотника залишається типовою для російських дронів цього класу. У конструкції використовуються компоненти виробництва США, Китаю, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Ймовірний алгоритм бойового застосування передбачає передачу зображення з камер дрона оператору. У разі появи в зоні ураження українського літака або гелікоптера оператор подає команду на запуск ракети. Після пуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює повітряну ціль. Не виключається й сценарій попереднього захоплення цілі з передачею даних оператору для ухвалення рішення.

У ГУР наголошують, що головною метою такої модифікації є створення додаткової загрози для української армійської та тактичної авіації й зниження ефективності протидії російським безпілотникам.

