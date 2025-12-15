Действительно ли от "шахедов" теперь будет двойная угроза: в ГУР сделали заявление

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые детали относительно модернизированного российского беспилотника типа "Шахед" ("Герань-2") серии "Э", получившего нестандартную боевую оснастку. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал ГУР Минобороны Украины.

"Шахед" с ракетой. Фото: из открытых источников

По данным разведки, Россия адаптировала авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 для применения с ударных дронов. Такое решение направлено прежде всего против украинских самолетов и вертолетов, которые привлекаются к перехвату вражеских беспилотников. Ракета устанавливается вместе с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД на специальный кронштейн в верхней передней части фюзеляжа БпЛА.

Обновленный дрон оборудован двумя камерами: одна расположена в носовой части, другая – позади пусковой установки ракеты. Передача видеосигнала и команд управления производится с помощью китайского mesh-модема Xingkay Tech XK-F358. Электронная система также включает одноплатный компьютер Raspberry Pi 4, навигационный трекер и два GSM-модема, которые обеспечивают передачу телеметрических данных.

Как отмечают в ГУР, элементная база беспилотника остается типичной для российских дронов этого класса. В конструкции используются компоненты производства США, Китая, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

Вероятный алгоритм боевого применения предполагает передачу изображения с камер дрона оператору. В случае появления в зоне поражения украинского самолета или вертолета оператор подает команду на запуск ракеты. После пуска тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает воздушную цель. Не исключается и сценарий предварительного захвата цели с передачей данных оператору для принятия решения.

В ГУР отмечают, что главной целью такой модификации является создание дополнительной угрозы украинской армейской и тактической авиации и снижение эффективности противодействия российским беспилотникам.

Читайте на портале "Комментарии" — ставка Путина на Шахеды оказалась провальной: что уже происходит в войне.



