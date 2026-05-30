Чи справді у російсько-українській війні настає переломний момент

Одна частина експертів говорить про глухий кут у війні, інша ж вважає, що проглядається перелом у війні. Чому так? Що насправді відбувається? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

З накопиченням особового складу наразі є проблеми

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив в ефірі телеканалу "Київ24", що українські захисники вже використовують переваги на окремих ділянках фронту, і невдовзі очікуються позитивні новини з одного з напрямків. Водночас для кардинального переламу в стані війни Силам оборони наразі бракує резервів та переваги в особовому складі.

Експерт наголосив, що за законами воєнної науки для успішного наступу необхідні три складники: удари по тиловій логістиці ворога, накопичення переваги в людях і наявність підготовлених резервів. Ткачук зауважив, що першу умову Україна намагається виконувати, зокрема завдяки нарощуванню можливостей безпілотників.

"Чи зможемо ми використати певні переваги на лінії бойового зіткнення? Я вам скажу більше, ми вже їх використовуємо, і зовсім скоро будуть хороші новини з одного з відтинків і напрямків на фронті", — зауважив офіцер.

Водночас Ткачук констатував, що з накопиченням особового складу наразі є проблеми, а третій обов’язковий складник – резерви на сьогодні взагалі відсутній. Ситуацію, за його словами, може змінити нова реформа щодо контрактів від Міноборони та Офісу президента.

Оцінити можливість кардинальних змін на фронті експерт порадив не раніше, ніж наприкінці червня або в липні.

Росіяни не зможуть просуватися і будуть змушені перейти до оборони

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що людський ресурс, який Кремль роками вважав ключовою перевагою, більше не працює в умовах сучасної високотехнологічної війни. За його словами, російські війська входять у фазу виснаження, а темпи їхнього просування впали до мінімуму.

"Про перелом у війні говорити ще зарано. Але пан Сибіга має рацію в тому, що зміни, які відбуваються на фронті, є вкрай негативними для російських окупаційних військ і наближають нас до переломного моменту", — зазначив Коваленко.

Експерт нагадує, що у 2023–2024 роках росіяни рухалися за інерцією, використовуючи темп, отриманий після Авдіївської кампанії. Проте вже у 2025-му цей темп почав стрімко падати, а у 2026 році практично зник. Причина – невідповідність між стратегічними цілями Кремля та реальними можливостями армії.

Коваленко зазначає, що на рівні фронту масштабні плани перетворюються на спроби взяти чергову лісосмугу чи зруйноване село, за що росіяни платять величезними втратами.

"В умовах kill-зон і динамічної високотехнологічної війни людський ресурс не здатний зруйнувати оборону або прорвати kill-зону без величезних втрат. Тому Росія заходить у глухий кут", — підкреслив оглядач.

За словами Коваленка, попри спроби Кремля компенсувати провали кількістю дронів, авіабомб чи артилерії, ключова проблема залишається незмінною: хтось має йти в наступ. А саме цього російська армія вже не може забезпечити. Навіть за офіційними оцінками, у травні середній тижневий приріст окупованої території становив лише 20-23 кв. км — у шість разів менше, ніж рік тому.

"Інерція просування зійшла нанівець, і далі – глухий кут. Росіяни не зможуть просуватися і будуть змушені перейти до оборони", — наголосив Коваленко.

Він додав, що на тлі цього Україна нарощує власні можливості — від ударів дронами по глибокому російському тилу до поступового повернення територій. Саме ці фактори, за словами експерта, і створюють передумови для майбутнього перелому, який може стати очевидним уже найближчими місяцями.

