Действительно ли в российско-украинской войне наступает переломный момент

Одна часть экспертов говорит о тупике в войне, другая же считает, что просматривается перелом в войне. Почему? Что действительно происходит? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине.

С накоплением личного состава есть проблемы

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил в эфире телеканала Киев24, что украинские защитники уже используют преимущества на отдельных участках фронта, и вскоре ожидаются положительные новости по одному из направлений. В то же время для кардинального перелома в состоянии войны Силам обороны пока не хватает резервов и преимуществ в личном составе.

Эксперт подчеркнул, что по законам военной науки для успешного наступления необходимы три составляющие: удары по тыловой логистике врага, накопление превосходства в людях и наличие подготовленных резервов. Ткачук отметил, что первое условие Украина пытается выполнять, в частности, благодаря наращиванию возможностей беспилотников.

"Сможем ли мы использовать определенные преимущества на линии боевого столкновения? Я вам скажу больше, мы уже их используем, и совсем скоро будут хорошие новости с одного из отрезков и направлений на фронте", — заметил офицер.

В то же время Ткачук констатировал, что с накоплением личного состава есть проблемы, а третья обязательная составляющая – резервы на сегодня вообще отсутствует. Ситуацию, по его словам, может изменить новая реформа по контрактам от Минобороны и Офиса президента.

Оценить возможность кардинальных изменений на фронте эксперт посоветовал не раньше конца июня или в июле.

Россияне не смогут продвигаться и будут вынуждены перейти к обороне

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что человеческий ресурс, который Кремль годами считал ключевым преимуществом, больше не работает в условиях современной высокотехнологичной войны. По его словам, российские войска входят в фазу истощения, а темпы их продвижения упали до минимума.

"О переломе в войне говорить еще рано. Но господин Сибига прав в том, что происходящие на фронте изменения крайне негативны для российских оккупационных войск и приближают нас к переломному моменту", — отметил Коваленко.

Эксперт напоминает, что в 2023-2024 годах россияне двигались по инерции, используя темп, полученный после Авдеевской кампании. Однако уже в 2025 году этот темп начал стремительно падать, а в 2026 году практически исчез. Причина – несоответствие между стратегическими целями Кремля и реальными возможностями армии.

Коваленко отмечает, что на уровне фронта масштабные планы превращаются в попытки взять очередную лесополосу или разрушенную деревню, за что россияне платят огромными потерями.

"В условиях kill-зон и динамичной высокотехнологичной войны человеческий ресурс не способен разрушить оборону или прорвать kill-зону без огромных потерь. Поэтому Россия заходит в тупик", — подчеркнул обозреватель.

По словам Коваленко, несмотря на попытки Кремля компенсировать провалы количеством дронов, авиабомб или артиллерии, ключевая проблема остается неизменной: кто должен идти в наступление. А именно этого русская армия уже не может обеспечить. Даже по официальным оценкам, в мае средний недельный прирост оккупированной территории составил всего 20-23 кв. км – в шесть раз меньше, чем год назад.

"Инерция продвижения сошла на нет, и дальше – тупик. Россияне не смогут продвигаться и будут вынуждены перейти к обороне", — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что на фоне этого Украина наращивает собственные возможности – от ударов дронами по глубокому российскому тылу до постепенного возвращения территорий. Именно эти факторы, по словам эксперта, и создают предпосылки для предстоящего перелома, который может оказаться очевидным уже в ближайшие месяцы.

