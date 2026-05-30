Действительно ли в российско-украинской войне наступает переломный момент

Кравцев Сергей
Одна часть экспертов говорит о тупике в войне, другая же считает, что просматривается перелом в войне. Почему? Что действительно происходит? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине.
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил в эфире телеканала Киев24, что украинские защитники уже используют преимущества на отдельных участках фронта, и вскоре ожидаются положительные новости по одному из направлений. В то же время для кардинального перелома в состоянии войны Силам обороны пока не хватает резервов и преимуществ в личном составе.
Эксперт подчеркнул, что по законам военной науки для успешного наступления необходимы три составляющие: удары по тыловой логистике врага, накопление превосходства в людях и наличие подготовленных резервов. Ткачук отметил, что первое условие Украина пытается выполнять, в частности, благодаря наращиванию возможностей беспилотников.
В то же время Ткачук констатировал, что с накоплением личного состава есть проблемы, а третья обязательная составляющая – резервы на сегодня вообще отсутствует. Ситуацию, по его словам, может изменить новая реформа по контрактам от Минобороны и Офиса президента.
Оценить возможность кардинальных изменений на фронте эксперт посоветовал не раньше конца июня или в июле.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что человеческий ресурс, который Кремль годами считал ключевым преимуществом, больше не работает в условиях современной высокотехнологичной войны. По его словам, российские войска входят в фазу истощения, а темпы их продвижения упали до минимума.
Эксперт напоминает, что в 2023-2024 годах россияне двигались по инерции, используя темп, полученный после Авдеевской кампании. Однако уже в 2025 году этот темп начал стремительно падать, а в 2026 году практически исчез. Причина – несоответствие между стратегическими целями Кремля и реальными возможностями армии.
Коваленко отмечает, что на уровне фронта масштабные планы превращаются в попытки взять очередную лесополосу или разрушенную деревню, за что россияне платят огромными потерями.
По словам Коваленко, несмотря на попытки Кремля компенсировать провалы количеством дронов, авиабомб или артиллерии, ключевая проблема остается неизменной: кто должен идти в наступление. А именно этого русская армия уже не может обеспечить. Даже по официальным оценкам, в мае средний недельный прирост оккупированной территории составил всего 20-23 кв. км – в шесть раз меньше, чем год назад.
Он добавил, что на фоне этого Украина наращивает собственные возможности – от ударов дронами по глубокому российскому тылу до постепенного возвращения территорий. Именно эти факторы, по словам эксперта, и создают предпосылки для предстоящего перелома, который может оказаться очевидным уже в ближайшие месяцы.
