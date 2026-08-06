Чи справді у Росії нова тактика ударів: чого домагається ворог

Росія посилює обстріли по Україні. При цьому в мережі вже заговорили про те, що ворог почав застосовувати нову тактику. Чи справді це так? Чого домагається ворог? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Російські війська перестали розпорошувати удари

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив в ефірі каналу "КИЇВ 24", що попри розмови про ймовірне переключення уваги РФ під час обстрілів на системи водопостачання, наразі немає жодних підтверджень таких змін. Натомість головним пріоритетом для російських ударів залишається руйнування ключової інфраструктури Києва для тиску на мільйони жителів.

Окремо експерт нагадав про результати попередніх атак на українську енергосистему за роки повномасштабної війни, протягом яких окупанти витратили на удари по тепловій генерації, підстанціях, шахтах та газовидобутку велетенські кошти, але не досягли бажаного результату.

"Ну, це навіть, мабуть, і не десятки мільярдів доларів. Мабуть, уже за сотні мільярдів доларів. Результату не добилися. Можливо, вони в цьому році сфокусують свою увагу на щось інше", — зауважив фахівець.

За словами Володимира Омельченка, російські війська перестали розпорошувати удари та наразі зосереджують близько 80 відсотків своєї балістики саме на столиці, а також частково на прифронтових регіонах – Харкові, Сумщині та Херсонщині.

Основною метою ворога є знищення ключової інфраструктури Києва, оскільки тут розташовані всі органи влади та проживає близько чотирьох мільйонів людей. При цьому росіяни можуть атакувати не лише енергооб’єкти чи водоканали, а й великі торгові бази та хаби, де зберігаються запаси продовольства і промислових товарів.

Росіяни розраховують посіяти паніку і створити додатковий тиск на військово-політичне керівництво України

Політтехнолог, кандидат філософських наук Юрій Подорожній розповів у ефірі телеканалу "Київ24", що Росія посилює удари по українському тилу, щоби створити додатковий тиск на військово-політичне керівництво з боку громадян, спровокувати нову хвилю виїзду з країни та зруйнувати логістику, яка забезпечує фронт.

За словами Подорожнього, Росія прагне не лише завдати Україні матеріальних втрат, а й посіяти паніку серед населення та посилити тиск на військово-політичне керівництво країни через суспільство.

"На що розраховують росіяни – посіяти паніку і створити додатковий тиск на військово-політичне керівництво України з боку українців. Але те, що цей терор був запланований і його знаки були помітні ще з кінця травня, то однозначно. Тим більше, що власне саме таким чином росіяни мали діяти в контексті примушення України до погодження з їхніми вимогами, які вони ставлять на гіпотетичних перемовинах", — пояснив експерт.

Він додав, що ворожі атаки на тилові регіони мають одразу кілька цілей. Йдеться про створення панічних настроїв серед населення, провокування нової хвилі виїзду українців за кордон, а також ускладнення забезпечення військових на передовій.

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