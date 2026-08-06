Действительно ли у России новая тактика ударов: чего добивается враг

Россия ужесточает обстрелы по Украине. При этом в сети уже заговорили о том, что враг стал использовать новую тактику. Действительно ли это так? Чего добивается враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Российские войска перестали распылять удары

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил в эфире канала "КИЕВ 24", что, несмотря на разговоры о вероятном переключении внимания РФ во время обстрелов на системы водоснабжения, пока нет никаких подтверждений таких изменений. Главным же приоритетом для российских ударов остается разрушение ключевой инфраструктуры Киева для давления на миллионы жителей.

Отдельно эксперт напомнил о результатах предыдущих атак на украинскую энергосистему за годы полномасштабной войны, в течение которых оккупанты потратили на удары по тепловой генерации, подстанциям, шахтам и газодобыче гигантские средства, но не достигли желаемого результата.

"Ну, это даже, пожалуй, и не десятки миллиардов долларов. Наверное, уже за сотни миллиардов долларов. Результата не добились. Возможно, они в этом году сфокусируют свое внимание на чем-нибудь другом", — отметил специалист.

По словам Владимира Омельченко, российские войска перестали распылять удары и сосредоточивают около 80 процентов своей баллистики именно на столице, а также частично на прифронтовых регионах – Харькове, Сумщине и Херсонщине.

Основной целью врага является уничтожение ключевой инфраструктуры Киева, поскольку здесь находятся все органы власти и проживает около четырех миллионов человек. При этом россияне могут атаковать не только энергообъекты или водоканалы, но и крупные торговые базы и хабы, где хранятся запасы продовольствия и промышленных товаров.

Россияне рассчитывают посеять панику и создать дополнительное давление на военно-политическое руководство Украины

Политтехнолог, кандидат философских наук Юрий Подорожный рассказал в эфире телеканала "Киев24", что Россия усиливает удары по украинскому тылу, чтобы создать дополнительное давление на военно-политическое руководство со стороны граждан, спровоцировать новую волну выезда из страны и разрушить обеспечивающую фронт логистику.

По словам Подорожного, Россия стремится не только нанести Украине материальные потери, но и посеять панику среди населения и усилить давление на военно-политическое руководство страны через общество.

"На что рассчитывают россияне – посеять панику и создать дополнительное давление на военно-политическое руководство Украины со стороны украинцев. Но то, что этот террор был запланирован и его знаки были заметны еще с конца мая, однозначно. Тем более, что именно таким образом россияне должны были действовать в контексте принуждения Украины к согласованию с их требованиями, которые они ставят на гипотетических переговорах", — пояснил эксперт.

Он добавил, что вражеские атаки на тыловые регионы имеют несколько целей. Речь идет о создании панических настроений среди населения, провоцировании новой волны выезда украинцев за границу, а также усложнении обеспечения военных на передовой.

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