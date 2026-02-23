logo_ukra

Чи справді ситуація на фронті почала змінюватися: про що говорять натяки Сирського

ЗСУ намагаються зупинити наступ ворога на окремому напрямку

23 лютого 2026, 17:18
Кравцев Сергей

Незважаючи на оптимістичні заяви найвищого керівництва країни, включаючи головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського наразі про перелом ситуації на нашу користь на фронті наразі говорити не можна. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович.

Чи справді ситуація на фронті почала змінюватися: про що говорять натяки Сирського

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"На півдні тривають контратаки українських військ, які ведуться у тактичній зоні. Вони мають ціллю, зменшити сіру зону, знищити російські інфільтраційні групи, зупинити наступ ворога на окремому напрямку, відтермінувати його плани, щодо організації наступу на Запоріжжі та інших напрямках, звідки вони перекидають резерв. Загалом ми, як і раніше перебуваємо у стратегічній обороні", – розповів експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Збройні сили України не лише стримують ворога, а й ведуть успішні наступальні дії на Півдні. Про це у соцмережі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, з кінця січня угруповання Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами на Олександрівському напрямку відновили контроль над близько 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами. Йдеться про поступове, але впевнене витіснення противника з раніше окупованих рубежів. 

Головнокомандувач особисто відзначив військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, які виконують бойові завдання на цьому напрямку. Він наголосив на їхній мужності, витримці та професійності в умовах інтенсивних боїв. 

Під час спілкування з військовими Олександр Сирський підкреслив, що бойовий дух підрозділів залишається високим, а впевненість у результаті – незмінною. За його словами, українські воїни діють злагоджено й системно, поєднуючи оборону з активними наступальними діями.

Також видання "Коментарі" повідомляло – небо України стане безпечнішим: Сирський повідомив важливі новини щодо посилення ППО.




