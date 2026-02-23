Действительно ли ситуация на фронте стала меняться: о чем говорят намеки Сырского

Рубрики
Несмотря на оптимистические заявления высшего руководства страны, включая главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, о переломе ситуации в нашу пользу на фронте пока говорить нельзя. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — Вооруженные силы Украины не только сдерживают врага, но и ведут успешные наступательные действия на Юге. Об этом в соцсети сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, с конца января группировки Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями на Александровском направлении возобновили контроль над около 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами. Речь идет о постепенном, но уверенном вытеснении противника из ранее оккупированных рубежей.
Главнокомандующий лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, выполняющих боевые задания на этом направлении. Он отметил их мужество, выдержку и профессионализм в условиях интенсивных боев.
В ходе общения с военными Александр Сырский подчеркнул, что боевой дух подразделений остается высоким, а уверенность в результате – неизменной. По его словам, украинские воины действуют слаженно и системно, совмещая оборону с активными наступательными действиями.
