Действительно ли ситуация на фронте стала меняться: о чем говорят намеки Сырского
Действительно ли ситуация на фронте стала меняться: о чем говорят намеки Сырского

ВСУ пытаются остановить наступление врага на отдельном направлении

23 февраля 2026, 17:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на оптимистические заявления высшего руководства страны, включая главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, о переломе ситуации в нашу пользу на фронте пока говорить нельзя. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Действительно ли ситуация на фронте стала меняться: о чем говорят намеки Сырского

ВСУ. Фото: из открытых источников

"На юге продолжаются контратаки украинских войск, ведущихся в тактической зоне. Они имеют целью, уменьшить серую зону, уничтожить российские инфильтрационные группы, остановить наступление врага на отдельном направлении, отсрочить его планы по организации наступления на Запорожье и другим направлениям, откуда они опрокидывают резерв. В общем, мы по-прежнему находимся в стратегической обороне", – рассказал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Вооруженные силы Украины не только сдерживают врага, но и ведут успешные наступательные действия на Юге. Об этом в соцсети сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, с конца января группировки Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями на Александровском направлении возобновили контроль над около 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами. Речь идет о постепенном, но уверенном вытеснении противника из ранее оккупированных рубежей.

Главнокомандующий лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, выполняющих боевые задания на этом направлении. Он отметил их мужество, выдержку и профессионализм в условиях интенсивных боев.

В ходе общения с военными Александр Сырский подчеркнул, что боевой дух подразделений остается высоким, а уверенность в результате – неизменной. По его словам, украинские воины действуют слаженно и системно, совмещая оборону с активными наступательными действиями.

Также издание "Комментарии" сообщало – небо Украины станет более безопасным: Сырский сообщил важные новости об усилении ПВО.




