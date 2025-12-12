Чи справді «Сапсан» уже полетів на Росію: звідки величезні вирви

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використати балістичні ракети "Сапсан" свого виробництва. Про це глава держави розповів під час спілкування із медіа. Який тип ракет "Сапсан" вже можуть застосовувати ЗСУ? У Курській та Воронезькій областях зафіксовано вирви діаметром 20 метрів – чи можуть це бути сліди ракет "Сапсан"? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Ракети "Сапсан". Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив в ефірі на Радіо NV, що слід не відкидати варіанта, що українські захисники запускали ракети "Сапсан" малої дальності під час комбінованих атак різних типів ракет на ближніх рубежах російської території.
Експерт це пояснює тим, що такий тип ракети легкий у виробництві.
На його думку, ці ракети малої дальності у невеликих партіях справді могли відпрацьовувати російською територією.
У той же час Світан нагадує і про різні модифікації крилатих ракет "Нептун", які вже застосовуються. Ще могли застосовувати передсерійні партії крилатих ракет "Фламінго".
Військовий експерт Михайло Жирохов заявив в ефірі на Радіо NV, що у разі застосування балістичних ракет "Сапсан" має бути медійний ефект, тому що має бути вражений якийсь серйозний об'єкт.
Водночас, як зазначив експерт, він не став би говорити про балістичні ракети "Сапсан", бо про них "ми почуємо". У цих ракет досить сильна бойова частина. Ці ракети будуть використовувати для поразки чогось такого, що матиме медійний ефект.
Він додав, що поки що не було такого величезного удару, щоб можна було говорити про ракети.
