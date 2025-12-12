Чи справді «Сапсан» уже полетів на Росію: звідки величезні вирви

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використати балістичні ракети "Сапсан" свого виробництва. Про це глава держави розповів під час спілкування із медіа. Який тип ракет "Сапсан" вже можуть застосовувати ЗСУ? У Курській та Воронезькій областях зафіксовано вирви діаметром 20 метрів – чи можуть це бути сліди ракет "Сапсан"? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Ракети "Сапсан". Фото: з відкритих джерел

На Вороніж могла справді йти комбінована атака кількох типів ракет

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив в ефірі на Радіо NV, що слід не відкидати варіанта, що українські захисники запускали ракети "Сапсан" малої дальності під час комбінованих атак різних типів ракет на ближніх рубежах російської території.

"Треба чітко розуміти якого типу ракета. "Сапсан" – це балістичні ракети. Знову ж таки, дальність цих ракет. Є "Сапсани" малої дальності. Є середньої дальності. Більше 500 км – це так званий "Грім-2", навряд чи працювали. Бо тоді вже би на Москву заходила балістика, це б точно усі бачили. А ось принаймні, "Сапсани" передсерійної партії під випробуванням малої дальності до 200 км могли працювати. Не виключаю цієї можливості", — відзначив Світан.

Експерт це пояснює тим, що такий тип ракети легкий у виробництві.

"Це та сама "Точка-У", тільки зі збільшеною дальністю", — додав експерт.

На його думку, ці ракети малої дальності у невеликих партіях справді могли відпрацьовувати російською територією.

У той же час Світан нагадує і про різні модифікації крилатих ракет "Нептун", які вже застосовуються. Ще могли застосовувати передсерійні партії крилатих ракет "Фламінго".

Щоб ракету навчити літати, іноді треба виконати кілька десятків передсерійних пусків для того, щоб чітко зрозуміти, як проходити російську ППО... Її будуть використовувати на ближніх рубежах. Воронеж — один з таких рубежів. об'єктовий ППО", — зазначив Світан.

Аналітики вже припускають, що бачать роботу української ракетної техніки

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив в ефірі на Радіо NV, що у разі застосування балістичних ракет "Сапсан" має бути медійний ефект, тому що має бути вражений якийсь серйозний об'єкт.

"Є об’єктивні дані. Західні OSINTери дуже полюбляють дивитися на карти, на актуальні супутникові (знімки), і вони побачили декілька невідомих вирв, які мають великий діаметр до 20 метрів. І ці вирви у Рильську Курської області. Ці вирви є у Воронезькій області. І дуже обережно вони припускають, що це робота української ракетної техніки", — відзначив Жирохов.

Водночас, як зазначив експерт, він не став би говорити про балістичні ракети "Сапсан", бо про них "ми почуємо". У цих ракет досить сильна бойова частина. Ці ракети будуть використовувати для поразки чогось такого, що матиме медійний ефект.

"Але "Довгі Нептуни" літають — це факт. Крім того, є така система, поки ніхто не розуміє, що це — реактивний дрон чи ракета? Тому деякі називають "Паляницю" або "Ад" реактивним дроном, а росіянам вигідно називати це ракетами. За українською кваліфікацією — це реактивний дрон", — сказав Жирохов.

Він додав, що поки що не було такого величезного удару, щоб можна було говорити про ракети.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ставка Путіна на Шахеди виявилася провальною: що вже відбувається у війні.



