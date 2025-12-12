Действительно ли «Сапсан» уже полетел на Россию: откуда огромные воронки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала использовать баллистические ракеты "Сапсан" своего производства. Об этом глава государства рассказал во время общения с медиа. Какой тип ракет "Сапсан" уже могут применять ВСУ? В Курской и Воронежской областях зафиксированы воронки диаметром 20 метров – могут ли это быть следы ракет "Сапсан"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракеты "Сапсан". Фото: из открытых источников

На Воронеж могла действительно идти комбинированная атака нескольких типов ракет

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил в эфире на Радио NV, что следует не исключать варианта, что украинские защитники запускали ракеты "Сапсан" малой дальности во время комбинированных атак различных типов ракет на ближних рубежах российской территории.

"Надо четко понимать какого типа ракета. "Сапсан" – это баллистические ракеты. Опять же, дальность этих ракет. Есть "Сапсаны" малой дальности. Есть средней дальности. Более 500 км – это так называемый "Гром-2", вряд ли работали. Потому что тогда уже бы на Москву заходила баллистика, это бы точно все видели. А вот по крайней мере, "Сапсаны" предсерийной партии под испытанием малой дальности до 200 км могли работать. Не исключаю этой возможности", — отметил Свитан.

Эксперт это объясняет тем, что такой тип ракеты легкий в производстве.

"Это та же "Точка-У", только с увеличенной дальностью", — добавил эксперт.

По его мнению, эти ракеты малой дальности в небольших партиях действительно могли отрабатывать по российской территории.

В то же время, Свитан напоминает и о различных модификациях крылатых ракет "Нептун", которые уже применяются. Еще могли применять предсерийные партии крылатых ракет "Фламинго".

"Чтобы ракету научить летать, иногда надо выполнить несколько десятков предсерийных пусков для того, чтобы четко понять, как проходить российскую ПВО... Ее будут использовать на ближних рубежах. Воронеж — один из таких рубежей. Можно сказать, что на Воронеж могла действительно идти комбинированная атака нескольких типов ракет. Самое интересное, что это лучший вариант для проламывания российской фронтовой или объектовой ПВО", — отметил Свитан.

Аналитики уже предполагают, что видят работу украинской ракетной техники

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире на Радио NV, что в случае применения баллистических ракет "Сапсан" должен быть медийный эффект, потому что должен быть поражен какой-то серьезный объект.

"Есть объективные данные. Западные OSINTеры очень любят смотреть на карты, на актуальные спутниковые (снимки), и они увидели несколько неизвестных воронок, которые имеют большой диаметр до 20 метров. И эти воронки в Рыльске Курской области. Эти воронки есть в Воронежской области. И очень осторожно они предполагают, что это работа украинской ракетной техники", — отметил Жирохов.

В то же время, как отметил эксперт, он не стал бы говорить о баллистических ракетах "Сапсан", потому что о них "мы услышим". У этих ракет довольно мощная боевая часть. Эти ракеты будут использовать для поражения чего-то такого, что будет иметь медийный эффект.

"Но "Длинные Нептуны" летают – это факт. Кроме того, есть такая система, пока никто не понимает, что это — реактивный дрон или ракета? Поэтому, некоторые называют "Паляницю" или "Пекло" реактивным дроном, а россиянам выгодно называть это ракетами. По украинской квалификации – это реактивный дрон", — сказал Жирохов.

Он добавил, что пока не было такого огромного удара, чтобы можно было говорить о ракетах.

Читайте также на портале "Комментарии" — ставка Путина на Шахеды оказалась провальной: что уже происходит в войне.



