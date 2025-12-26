Чи справді росіяни захопили командний пункт у Гуляйполі: що кажуть в Силах оборони

У мережі 25 грудня з’явилося відео, оприлюднене російськими окупантами, на якому вони заявляють про нібито захоплення командно-спостережного пункту 1 батальйону 106 окремої бригади територіальної оборони.

Ситуація в Гуляйполі. Фото: з відкритих джерел

На кадрах також демонструють нібито залишене українськими військовими обладнання, зокрема ноутбуки, мобільний телефон та картографічні матеріали.

У Силах оборони України підтвердили, що за цим фактом розпочато перевірку. Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин

За його словами, зараз проводиться детальне розслідування щодо можливого захоплення пункту управління в місті Гуляйполе.

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", — зазначив Волошин.

Речник наголосив, що у разі підтвердження факту правоохоронні органи відкриють кримінальне провадження. Крім того, за результатами розслідування буде надана правова оцінка діям усіх посадових осіб, причетних до події. За словами Волошина, жодні деталі не замовчуватимуться.

Разом з тим джерела "Суспільного" повідомили, що відповідні служби вже з’ясовують обставини залишення спостережного пункту військовослужбовцями одного з батальйонів 106 окремої бригади ТрО.

Перевіряється, зокрема, інформація про те, що на позиції могли залишитися особисті речі та техніка, які потенційно містять важливі службові дані.

Як раніше писав портал "Коментарі", на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, склалася вкрай напружена ситуація через можливий саботаж з боку частини офіцерів однієї з бригад територіальної оборони. За наявною інформацією, у підрозділі фіксуються спроби підбурювання військовослужбовців до самовільного залишення позицій, що створює прямий ризик прориву оборони.