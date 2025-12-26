Действительно ли россияне захватили командный пункт в Гуляйполе: что говорят в Силах обороны

В сети 25 декабря появилось видео, обнародованное российскими оккупантами, на котором они заявляют о якобы захвате командно-наблюдательного пункта 1 батальона 106 отдельной бригады территориальной обороны.

Ситуация в Гуляйполе. Фото: из открытых источников

На кадрах также демонстрируют якобы оставленное украинскими военными оборудование, в том числе ноутбуки, мобильный телефон и картографические материалы.

В Силах обороны Украины подтвердили, что по этому факту начата проверка. Об этом в комментарии "Общественному" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, сейчас проводится детальное расследование возможного захвата пункта управления в городе Гуляйполе.

"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация", — отметил Волошин.

Спикер подчеркнул, что в случае подтверждения факта правоохранительные органы откроют уголовное производство. Кроме того, по результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, причастных к происшествию. По словам Волошина, никакие детали не будут умалчиваться.

Вместе с тем, источники "Общественного" сообщили, что соответствующие службы уже выясняют обстоятельства оставления наблюдательного пункта военнослужащими одного из батальонов 106 отдельной бригады ТрО.

Проверяется, в частности, информация о том, что на позиции могли остаться личные вещи и техника, потенциально содержащие важные служебные данные.

Как ранее писал портал "Комментарии", на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя, сложилась крайне напряженная ситуация из-за возможного саботажа со стороны части офицеров одной из бригад территориальной обороны. По имеющейся информации, в подразделении фиксируются попытки подстрекательства военнослужащих к самовольному уходу с позиций, что создает прямой риск прорыва обороны.