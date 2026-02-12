Чи справді росіяни вже не здатні наступати на Покровськ: яке головне завдання у ЗСУ

Рубрики
Кравцев Сергей
Ситуація біля Покровська та Мирнограда залишається складною. Російські окупанти намагаються просуватися північніше від обох міст. Як змінилися дії росіян на Покровському напрямку? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що першочерговий план ворога ще минулого року передбачав захоплення агломерації Покровськ – Мирноград, а північніше – Костянтинівки та Дружківки. Вже тоді окупанти мали б перейти до Слов'янська та Краматорська. Вони не змогли реалізувати ці плани.
За словами Жмайла, українські захисники продовжують утримати північні околиці Покровська та Мирнограда. Судячи з карти бойових дій, ворог намагається менше атакувати "в лоб", а переходить до атак в напрямку Гришиного та Родинського. Вони розташовані на півночі від цієї агломерації.
На його думку, угруповання ворог виснажило свій наступальний потенціал на цьому напрямку. Якщо вони просунуться в напрямку Гришиного та Родинського, то надалі потребуватимуть підсилення.
Військовий експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що завдяки високому тиску, перевазі в живій силі і засобах ворог отримав певні тактичні успіхи на Покровському напрямку. Тому найважливіше зберегти боєздатність українських військ.
За його словами, оборонну операцію складно проводити за умов великої кількості ударів КАБами, артилерією, дронами та іншими вогневими засобами ураження.
Олександр Мусієнко звернув увагу, що попри прогнози західних аналітиків, Покровськ не впав за тиждень-два, а оборонна операція агломерації є довготривалою та результативною.
