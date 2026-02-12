Чи справді росіяни вже не здатні наступати на Покровськ: яке головне завдання у ЗСУ

Ситуація біля Покровська та Мирнограда залишається складною. Російські окупанти намагаються просуватися північніше від обох міст. Як змінилися дії росіян на Покровському напрямку? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Ворог хоче заблокувати наші гарнізони через так звані "кліщі"

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що першочерговий план ворога ще минулого року передбачав захоплення агломерації Покровськ – Мирноград, а північніше – Костянтинівки та Дружківки. Вже тоді окупанти мали б перейти до Слов'янська та Краматорська. Вони не змогли реалізувати ці плани.

За словами Жмайла, українські захисники продовжують утримати північні околиці Покровська та Мирнограда. Судячи з карти бойових дій, ворог намагається менше атакувати "в лоб", а переходить до атак в напрямку Гришиного та Родинського. Вони розташовані на півночі від цієї агломерації.

"Так ворог хоче заблокувати наші гарнізони через так звані "кліщі". Наші підрозділи там діють фактично окремо, адже ворог перерізав сполучення між Покровськом та Мирноградом", – сказав Жмайло.

На його думку, угруповання ворог виснажило свій наступальний потенціал на цьому напрямку. Якщо вони просунуться в напрямку Гришиного та Родинського, то надалі потребуватимуть підсилення.

"Сили оборони посилювали ці позиції. Якщо ворог туди дійде, то потребуватиме залучення більшої кількості особового складу, щоб просуватися вперед. Можливо, вони зроблять певну "передишку" на цій ділянці фронту у такому випадку", – вважає Жмайло.

Оборона не може перебувати на одному місці

Військовий експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що завдяки високому тиску, перевазі в живій силі і засобах ворог отримав певні тактичні успіхи на Покровському напрямку. Тому найважливіше зберегти боєздатність українських військ.

За його словами, оборонну операцію складно проводити за умов великої кількості ударів КАБами, артилерією, дронами та іншими вогневими засобами ураження.

"Оборона не може перебувати на одному місці. Тож можливо, і на Покровському напрямку теж будуть ухвалюватися рішення про додаткові оборонні рубежі з пріоритетом збереження життя наших військовослужбовців. Це — принципово важливо. Це найважливіше — зберегти боєздатність наших військ у цій ситуації”, — сказав військовий експерт.

Олександр Мусієнко звернув увагу, що попри прогнози західних аналітиків, Покровськ не впав за тиждень-два, а оборонна операція агломерації є довготривалою та результативною.

"Скільки тримати, знищити ворога, не дати розвинути темп операції, не дати противнику вийти з тактичного наступу в оперативний, не дати безпосередньо загрожувати Дніпру і Запоріжжю…. Все це було зроблено і продовжує робитися нашим угрупованням військ на Покровсько-Мирноградському напрямку", — додав Мусієнко.

