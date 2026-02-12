Действительно ли россияне уже не способны наступать на Покровск: какая главная задача в ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ситуация у Покровска и Мирнограда остается сложной. Российские оккупанты пытаются продвигаться севернее обоих городов. Как изменились действия россиян на Покровском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что первоочередной план врага еще в прошлом году предусматривал захват агломерации Покровск – Мирноград, а севернее – Константиновки и Дружковки. Уже тогда оккупанты должны перейти в Славянск и Краматорск. Они не смогли реализовать эти планы.
По словам Жмайло, украинские защитники продолжают удержать северные окраины Покровска и Мирнограда. Судя по карте боевых действий, враг пытается меньше атаковать "в лоб", а переходит к атакам в направлении Гришиного и Родинского. Они расположены к северу от этой агломерации.
По его мнению, группировка враг истощила свой наступательный потенциал в этом направлении. Если они продвинутся в направлении Гришиного и Родинского, то в дальнейшем потребуется усиление.
Военный эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что благодаря высокому давлению, преимуществу в живой силе и средствам враг получил определенные тактические успехи на Покровском направлении. Поэтому важнее всего сохранить боеспособность украинских войск.
По его словам, оборонную операцию сложно проводить при условии большого количества ударов КАБами, артиллерией, дронами и другими огневыми средствами поражения.
Александр Мусиенко обратил внимание, что, несмотря на прогнозы западных аналитиков, Покровск не упал за неделю-две, а оборонная операция агломерации является долговременной и результативной.
Также издание "Комментарии" сообщало – в DeepState снова поспешили: в ВСУ рассказали, какие населенные пункты находятся под контролем Украины.