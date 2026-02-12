Действительно ли россияне уже не способны наступать на Покровск: какая главная задача в ВСУ

Ситуация у Покровска и Мирнограда остается сложной. Российские оккупанты пытаются продвигаться севернее обоих городов. Как изменились действия россиян на Покровском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Враг хочет заблокировать наши гарнизоны через так называемые "клещи"

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что первоочередной план врага еще в прошлом году предусматривал захват агломерации Покровск – Мирноград, а севернее – Константиновки и Дружковки. Уже тогда оккупанты должны перейти в Славянск и Краматорск. Они не смогли реализовать эти планы.

По словам Жмайло, украинские защитники продолжают удержать северные окраины Покровска и Мирнограда. Судя по карте боевых действий, враг пытается меньше атаковать "в лоб", а переходит к атакам в направлении Гришиного и Родинского. Они расположены к северу от этой агломерации.

"Так враг хочет заблокировать наши гарнизоны из-за так называемых "клещей". Наши подразделения там действуют фактически отдельно, ведь враг перерезал сообщение между Покровском и Мирноградом", – сказал Жмайло.

По его мнению, группировка враг истощила свой наступательный потенциал в этом направлении. Если они продвинутся в направлении Гришиного и Родинского, то в дальнейшем потребуется усиление.

"Силы обороны усиливали эти позиции. Если враг туда дойдет, то потребует привлечения большего количества личного состава, чтобы продвигаться вперед. Возможно, они сделают определенную "передышку" на этом участке фронта в таком случае", – считает Жмайло.

Оборона не может находиться на одном месте

Военный эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что благодаря высокому давлению, преимуществу в живой силе и средствам враг получил определенные тактические успехи на Покровском направлении. Поэтому важнее всего сохранить боеспособность украинских войск.

По его словам, оборонную операцию сложно проводить при условии большого количества ударов КАБами, артиллерией, дронами и другими огневыми средствами поражения.

"Оборона не может находиться на одном месте. Так что возможно, и на Покровском направлении тоже будут приниматься решения о дополнительных оборонных рубежах с приоритетом сохранения жизни наших военнослужащих. Это — принципиально важно. Это самое важное — сохранить боеспособность наших войск в этой ситуации", — сказал военный эксперт.

Александр Мусиенко обратил внимание, что, несмотря на прогнозы западных аналитиков, Покровск не упал за неделю-две, а оборонная операция агломерации является долговременной и результативной.

"Сколько держать, уничтожить врага, не дать развить темп операции, не дать противнику выйти из тактического наступления в оперативный, не дать непосредственно угрожать Днепру и Запорожью… Все это было сделано и продолжает делаться нашей группировкой войск на Покровско-Мирноградском направлении", — добавил Мунко.

