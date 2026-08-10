Незважаючи на те, що ворог несе величезні втрати, він не зупиняється. Ключова мета російського диктатора – захоплення великих міст Донбасу – Краматорська, Слов’янська. Чи справді росіяни впритул підійшли до Краматорська та Слов’янська? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Покровський напрямок залишається критично важливим

Військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі телеканалу FREEДOM, що російські війська не відмовляються від планів продовжувати активні бойові дії та намагаються досягти успіху на фронті винятково військовими засобами. Однією з ключових для окупантів залишається ділянка між Покровськом і Костянтинівкою, оскільки контроль над нею може відкрити російській армії можливості для подальшого просування в напрямку Краматорська та Слов’янська.

"Потрібно розуміти таке: противник не збирається, як ми це бачимо зі звіту Генерального штабу, відмовлятися від подальших активних бойових дій. До речі, це ще одне підтвердження того, що про жодні мирні переговори зараз навіть не може бути й мови. Бо противник явно демонструє своє бажання досягти успіху, використовуючи лише військові засоби", — зазначив Грабський.

Експерт наголосив, що найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Покровському напрямку, зокрема на ділянці фронту між Покровськом і Костянтинівкою. За його словами, обидва міста мають критичне значення для подальших планів російських військ.

"Покровський напрямок, власне, ділянка фронту між Покровськом і Костянтинівкою, і ці два пункти залишаються критично важливими та найбільш інтенсивними місцями бойового зіткнення між українськими військами й окупантами. Без закріплення противника на цих населених пунктах, без відсування українських сил якомога далі від траси, яка з’єднує Костянтинівку та Покровськ, а далі йде на Павлоград, говорити про якісь підготовчі заходи щодо подальшого просування у напрямку Краматорська та атак на Слов’янсько-Краматорську агломерацію не має сенсу", — пояснив військовий експерт.

Водночас російське командування, за словами експерта, продовжує кидати сили для досягнення поставлених цілей, попри значні втрати.

Вже цього місяця противник може отримати додаткові сили зі стратегічних резервів

Військовий експерт Костянтин Машовець зазначив, що російські війська підійшли до Краматорська приблизно на 7,7 км, а до Слов'янська – на 12 км. Ворог продовжує наступ, і зупинити його повністю поки не вдається, хоча темпи просування помітно сповільнилися.

За оцінкою експерта, вже цього місяця противник може отримати додаткові сили зі стратегічних резервів і спробувати прорватися до одного з міст "з ходу".

Особливо важливою ділянкою Машовець називає відрізок від Рай-Олександрівки до Васютинського. За червень і липень російські підрозділи змогли просунутися там на 4-5 км, а на окремих ділянках – на 6-8 км. Штурмові групи противника перебувають приблизно за 2 км від південно-східної околиці Миколаївки – одного з ключових вузлів української оборони на цьому напрямку.

За саму Рай-Олександрівку, за даними експерта, досі тривають бої, хоча Росія раніше заявляла про взяття цього населеного пункту. Крім того, російські війська просунулися вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, розпочали бої за Юрківку, вийшли до околиць Васютинського і захопили Новомарківку. Машовець вважає цю ділянку особливо небезпечною, адже подальше просування дозволить противнику вийти до Слов'янська і Краматорська найкоротшими маршрутами.

Водночас наступальні можливості російських частин, на думку аналітика, поступово знижуються через втрати.

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