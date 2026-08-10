Несмотря на то, что враг несет огромные потери, он не останавливается. Ключевая цель российского диктатора – захват крупных городов Донбасса – Краматорска, Славянская. Действительно ли россияне вплотную подошли к Краматорску и Славянску? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Покровское направление остается критически важным

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телеканала FREEДOM, что российские войска не отказываются от планов продолжать активные боевые действия и пытаются добиться успеха на фронте исключительно военными средствами. Одним из ключевых для окупантов остается участок между Покровском и Константиновкой, поскольку контроль над ней может открыть российской армии возможности для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

"Нужно понимать следующее: противник не собирается, как мы видим из отчета Генерального штаба, отказываться от дальнейших активных боевых действий. Кстати, это еще одно подтверждение того, что ни о каких мирных переговорах сейчас даже не может быть и речи. Потому что противник явно демонстрирует свое желание добиться успеха, используя только военные средства", — отметил Грабский.

Эксперт подчеркнул, что наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в частности, на участке фронта между Покровском и Константиновкой. По его словам, оба города имеют критическое значение для дальнейших планов российских войск.

"Покровское направление собственно участок фронта между Покровском и Константиновкой, и эти два пункта остаются критически важными и наиболее интенсивными местами боевого столкновения между украинскими войсками и оккупантами. Без закрепления противника на этих населенных пунктах, без отодвижения украинских сил как можно дальше от трассы, которая соединяет Константиновку и Покровск, а дальше идет на Павлоград, говорить о каких-то подготовительных мерах по дальнейшему продвижению в направлении Краматорска и атак на Славянско-Краматорскую агломерацию не имеет смысла", — поясняет эксперт.

В то же время, российское командование, по словам эксперта, продолжает бросать силы для достижения поставленных целей, несмотря на значительные потери.

Уже в этом месяце противник может получить дополнительные силы по стратегическим резервам.

Военный эксперт Константин Машовец отметил, что российские войска подошли к Краматорску примерно на 7,7 км, а к Славянску – на 12 км. Враг продолжает наступление, и остановить его полностью пока не удается, хотя темпы продвижения заметно замедлились.

По оценке эксперта, уже в этом месяце противник может получить дополнительные силы из стратегических резервов и попытаться прорваться в один из городов "с ходу".

Особенно важным участком Машовец называет отрезок от Рай-Александровки до Васютинского. За июнь и июль русские подразделения смогли продвинуться там на 4-5 км, а на отдельных участках – на 6-8 км. Штурмовые группы противника находятся примерно в 2 км от юго-восточной окраины Николаевки – одного из ключевых узлов украинской обороны на этом направлении.

За саму Рай-Александровку, по данным эксперта, до сих пор продолжаются бои, хотя Россия ранее заявляла о взятии этого населенного пункта. Кроме того, российские войска продвинулись вдоль канала Северский Донец-Донбасс, начали бои за Юрковку, вышли к окрестностям Васютинского и захватили Новомарковку. Машовец считает этот участок особенно опасным, ведь дальнейшее продвижение позволит противнику выйти в Славянск и Краматорск по самым коротким маршрутам.

В то же время наступательные возможности российских частей, по мнению аналитика, постепенно снижаются из-за потерь.

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