Чи справді РФ готує масштабний весняно-літній наступ: у Раді дали відверту відповідь

Росія не має ресурсів для масштабного прориву, а всі розмови про "потужний контрнаступ" — радше інформаційний тиск. Про це в інтерв’ю "УНІАН" заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Роман Костенко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, максимум, на що здатні російські війська, — це повільне просування з величезними втратами. Москва сьогодні не має більше ресурсів, ніж торік. Більше того, як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у 2025 році росіяни втратили більше особового складу, ніж змогли мобілізувати. Фактично армія РФ знову повертається до стартових позицій.

Водночас Україна, наголошує Костенко, повинна діяти активно. На Запорізькому напрямку з кінця січня ЗСУ звільнили 400 кв. км на Олександрівському відтинку. Якщо порівняти з темпами просування РФ за місяць, українські сили мають кращу динаміку.

"Однією обороною війни не виграють – потрібно нав’язувати ворогу свою ініціативу", — підкреслив депутат.

Ситуація на сході залишається складною. У районах Покровська, Мирнограда та Костянтинівки тривають важкі бої, противник намагається штурмувати й тиснути числом. Водночас, як показав Сумський напрямок, де ворог спершу просунувся, але згодом був відкинутий, перебіг подій може швидко змінитися.

За словами Романа Костенка, вирішальним стане те, хто зуміє перехопити ініціативу та виснажити противника швидше.

