Действительно ли РФ готовит масштабное весенне-летнее наступление: в Раде дали откровенный ответ

В Запорожском направлении ВСУ перехватывают инициативу, но за Покровск и Константиновку продолжаются ожесточенные бои, рассказал нардеп Роман Костенко

24 февраля 2026, 14:09
У России нет ресурсов для масштабного прорыва, а все разговоры о "мощном контрнаступлении" — скорее информационное давление. Об этом в интервью "УНИАН" заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Действительно ли РФ готовит масштабное весенне-летнее наступление: в Раде дали откровенный ответ

Роман Костенко. Фото: из открытых источников

По его словам, максимум, на что способны российские войска – это медленное продвижение с огромными потерями. Москва сегодня не имеет больше ресурсов, чем в прошлом. Более того, как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в 2025 году россияне потеряли больше личного состава, чем смогли мобилизовать. Фактически армия РФ снова возвращается к стартовым позициям.

В то же время Украина, отмечает Костенко, должна действовать активно. На Запорожском направлении с конца января ВСУ уволили 400 кв. км на Александровском отрезке. Если сравнить с темпами продвижения РФ за месяц, у украинских сил лучшая динамика.

"Одной обороной войны не выиграют — нужно навязывать врагу свою инициативу", — подчеркнул депутат.

Ситуация на востоке остается сложной. В районах Покровска, Мирнограда и Константиновки продолжаются тяжелые бои, противник пытается штурмовать и давить числом. В то же время, как показало Сумское направление, где враг сначала продвинулся, но впоследствии был отвергнут, ход событий может быстро измениться.

По словам Романа Костенко, решающим станет то, кто сможет перехватить инициативу и истощить противника быстрее.

Читайте на портале "Комментарии" — путинский режим продолжает готовить россиян к затяжной войне против Украины. Поэтому не исключено, что Кремль будет вынужден вернуться к всеобщей мобилизации, если не удастся достичь прогресса в политической плоскости или в мирных переговорах. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
