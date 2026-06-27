Чи справді Путіна вмовляють ударити ядеркою по Україні: що чекати найближчі місяці

Відоме інформагентство "Reuters" знову пише про чергову можливість чергового ядерного удару по Україні, яку нібито просувають "яструби" з оточення Путіна, які пропонують йому нанести цей ядерний удар. В цілому зрозуміло, хто ці 20-25 людей з найближчого оточення Путіна, які мають можливість регулярно з ним бачитися і які можуть пропонувати нанести ядерний удар. Основна частина з них самоусунулася від пропозицій по війні. І якщо хтось і говорить про ядерний удар, то це можуть бути виключно військові і ядерний варіант є лише одним з варіантів розвитку подій, а не єдиним і головним. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Я неодноразово говорив, що 2026 рік став роком зламу в свідомості десятків мільйонів росіян. І головний злам полягає в тому, що росіяни почали усвідомлювати: війна триватиме доти, доки при владі Путін. Але є ще один вагомий злам: росіяни починають відчувати, що їх перестали боятися. Цей злам дуже чітко відчувається в дописах воєнкорів і він, явно, є однією з головних причин дискомфорту в елітах", – зазначив експерт.

За його словами, маємо зараз наступну ситуацію: Росію не бояться і це стає зрозумілим більшості росіян, включно з елітами. Суспільний договір розпадається і поки цей розпад каналізується в кухонну революцію на низах та в відстороненість від прийняття будь-яких рішень більшістю з оточення Путіна.

Вадим Денисенко зауважує, в цілому, за різними оцінками, підтримує ідею ядерного удару в районі 40% росіян. При цьому, треба розуміти, що тактичний удар не являється сценарієм Хіросіми і не передбачає автоматичної капітуляції Києва. Але вона точно передбачає повну ізоляцію Росії. Навіть Китаєм. Пекін неодноразово давав зрозуміти — це абсолютна червона лінія.

"Найближчі місяці, я впевнений, тема ядерки буде все частіше підніматися в різних ЗМІ. Чим більш успішними будуть українські діп та мідлстрайки, тим частіше про це писатимуть світові ЗМІ з посиланням на неназвані джерела. Але я все ж залишаюся при думці: Путін надто боягузлива істота, щоб нанести ядерний удар. Путін зараз переживає глобальне приниження. Проте, він ще далеко не загнаний в кут з якого єдиним виходом є ядерний удар. Але вся біографія Путіна показує одну закономірність: він не той щур, який кидається на тебе, якщо його загнали в кут. Він в цих випадках, сидить і чекає", – резюмував експерт.

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