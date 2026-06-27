Чи справді Путіна вмовляють ударити ядеркою по Україні: що чекати найближчі місяці

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Відоме інформагентство "Reuters" знову пише про чергову можливість чергового ядерного удару по Україні, яку нібито просувають "яструби" з оточення Путіна, які пропонують йому нанести цей ядерний удар. В цілому зрозуміло, хто ці 20-25 людей з найближчого оточення Путіна, які мають можливість регулярно з ним бачитися і які можуть пропонувати нанести ядерний удар. Основна частина з них самоусунулася від пропозицій по війні. І якщо хтось і говорить про ядерний удар, то це можуть бути виключно військові і ядерний варіант є лише одним з варіантів розвитку подій, а не єдиним і головним. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За його словами, маємо зараз наступну ситуацію: Росію не бояться і це стає зрозумілим більшості росіян, включно з елітами. Суспільний договір розпадається і поки цей розпад каналізується в кухонну революцію на низах та в відстороненість від прийняття будь-яких рішень більшістю з оточення Путіна.
Вадим Денисенко зауважує, в цілому, за різними оцінками, підтримує ідею ядерного удару в районі 40% росіян. При цьому, треба розуміти, що тактичний удар не являється сценарієм Хіросіми і не передбачає автоматичної капітуляції Києва. Але вона точно передбачає повну ізоляцію Росії. Навіть Китаєм. Пекін неодноразово давав зрозуміти — це абсолютна червона лінія.
Читайте також на порталі "Коментарі" — в Росії таємно перевозять ядерні ракети: до чого готується ворог.