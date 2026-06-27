Действительно ли Путина уговаривают ударить ядеркой по Украине: что ждать ближайшие месяцы

Известное информагентство "Reuters" снова пишет об очередной возможности очередного ядерного удара по Украине, которую якобы продвигают "ястребы" из окружения Путина, предлагающих ему нанести этот ядерный удар. В общем, понятно, кто эти 20-25 человек из ближайшего окружения Путина, которые имеют возможность регулярно с ним видеться и которые могут предлагать нанести ядерный удар. Основная часть из них самоустранилась от предложений по войне. И если кто-то и говорит о ядерном ударе, то это могут быть исключительно военные и ядерный вариант является лишь одним из вариантов развития событий, а не единственным и главным. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Я неоднократно говорил, что 2026 год стал годом излома в сознании десятков миллионов россиян. И главный излом состоит в том, что россияне начали осознавать: война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. Но есть еще один весомый излом: россияне начинают чувствовать, что их перестали бояться. Этот излом очень четко ощущается в сообщениях военкоров и он, очевидно, является одной из главных причин дискомфорта в элитах", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас есть следующая ситуация: Россию не боятся и это становится понятным большинству россиян, включая элиты. Общественный договор распадается и пока этот распад канализируется в кухонную революцию на низах и в отстраненность от принятия каких-либо решений большинством из окружения Путина.

Вадим Денисенко отмечает, в целом, по разным оценкам, поддерживает идею ядерного удара в районе 40% россиян. При этом нужно понимать, что тактический удар не является сценарием Хиросимы и не предусматривает автоматической капитуляции Киева. Но она точно предполагает полную изоляцию России. Даже Китаем. Пекин неоднократно давал понять – это абсолютная красная линия.

"В ближайшие месяцы, я уверен, тема ядерки будет все чаще подниматься в разных СМИ. Чем успешнее будут украинские дип и медстрайки, тем чаще об этом будут писать мировые СМИ со ссылкой на неназванные источники. Но я все же остаюсь при мысли: Путин слишком трусливое существо, чтобы нанести ядерный удар. Путин сейчас переживает глобальное унижение. Однако, он еще далеко не загнан в угол, из которого единственным выходом является ядерный удар. Но вся биография Путина показывает одну закономерность: она не та крыса, которая бросается на тебя, если ее загнали в угол. Он в этих случаях сидит и ждет", – резюмировал эксперт.

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