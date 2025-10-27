Чи справді незабаром почнеться нова битва за Херсон: що говорять у США

На Херсонському напрямку Кремль намагається помилково зобразити створення плацдарму на правому березі Дніпра. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Херсон. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

В ISW зазначають, 25 та 26 жовтня російські війська атакували на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту.

Так званий російський "військор" стверджував, що російські підрозділи ВДВ очищають Карантинний острів (на південний захід від Херсона).

ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається помилково зобразити російські війська як плацдарм, що створив, на західному (правому) березі Херсонської області, що є новим кроком російської когнітивної війни проти України та її партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ заявили про нібито захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні. Однак цей район і берег під контролем українських захисників, а ворог не має шансів закріпитись на правому березі Дніпра. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Ворожі Telegram-канали, які систематично поширюють пропагандистці наративи, з посиланням на російське Міноборони поширюють інформацію про нібито форсування Дніпра російськими військами та взяття під контроль мікрорайону Острів у Херсоні.

У ЦПД наголошують, насправді ця інформація є фейком. У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські захисники перебувають на території, яку ворог намагався видавати за захоплену.



