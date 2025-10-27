Действительно ли вскоре начнется новая битва за Херсон: что говорят в США

На Херсонском же направлении Кремль пытается ложно изобразить создание плацдарма на правом берегу Днепра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Херсон. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

В ISW отмечают, 25 и 26 октября российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.

Так называемый российский "военкор" утверждал, что российские подразделения ВДВ очищают остров Карантинный (к юго-западу от Херсона).

ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается ложно изобразить российские войска как создавшие плацдарм на западном (правом) берегу Херсонской области, что является новым шагом российской когнитивной войны против Украины и ее партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем украинских защитников, а враг не имеет шансов закрепиться на правом берегу Днепра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Вражеские Telegram-каналы, которые систематически распространяют пропагандистке нарративы, со ссылкой на российское Минобороны распространяют информацию о якобы форсировании Днепра российскими войсками и взятии под контроль микрорайона Остров в Херсоне.

В ЦПД подчеркивают, на самом деле эта информация является фейком. В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за "захваченную".



