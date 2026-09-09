Чи справді наближається енергетичне та морське перемирʼя: що отримає Україна та РФ

Трампу потрібно показати хоч якусь перемогу. В той же час, розірвати енергетичне та морське перемирʼя дуже складно, з огляду на те, що тут явним бенефіціаром може бути Росія. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Політолог розповідає, енергетичне перемирʼя, якщо воно буде досягнуто і буде дотримано, означатиме, що в Путіна буде знято дві глобальні проблеми: черги на АЗС перестануть дратувати населення, а саме бензинова криза стала одним з головних драйверів антивоєнних настроїв; Кремль зможе вирішити енергетичну проблему Криму, Севастополя та потенційно Білгородськоі, Курської, Ростовської областей в цілому, та ряду точкових проблем по всій території Європейської частини РФ. Вадим Денисенко наголошує, цей фактор (відсутність електрики та холод в цих регіонах), потенційно, міг стати одним з найболючіших для Путіна в найближчі місяці.

За словами експерта, при цьому, енергетичне перемирʼя має всі шанси зламати елітні ігри, перш за все керівника Роснафти Ігоря Сєчіна, по прибиранню до рук ряду активів і, перш за все, "дерибан Лукойлу".

"Для України, в ідеалі, енергетичне перемирʼя означатиме, що ми житимемо зі світлом і теплом. В той же час, енергетичне перемирʼя неможливе без повного розблокування Азовського та Чорного морів, а це вже не підходить Путіну, бо саме блокада портів ставить економіку України на межу колапсу. І удари по енергетиці – це лише додатковий, а не ключовий економічний удар, як це було 2025-26 рр", – зазначив політолог.

На його думку, Україну це теж не влаштовує, бо заборона ударів по танкерам при продовженні блокади портів Великої Одеси є явно нерівноцінним обміном.

Денисенко зауважив, можна не сумніватися, що, як мінімум, на початковому етапі, Путін виставить умову: Росія не бʼє по енергетичним обʼєктам, а Україна не бʼє по НПЗ, нафто- і газопервалці, енергетичним обʼєктам і по танкерному флоту. При цьому блокада портів Одеси виноситься за дужки. Як підсумок, поки ми дуже далекі від будь-яких домовленостей, а Путін грає в гру "зірвати переговори руками України".

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