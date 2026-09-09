Действительно ли приближается энергетическое и морское перемирие: что получит Украина и РФ

Трампу нужно показать хоть какую-нибудь победу. В то же время разорвать энергетическое и морское перемирие очень сложно, учитывая, что здесь явным бенефициаром может быть Россия. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Политолог рассказывает, что энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и будет соблюдено, будет означать, что у Путина будут сняты две глобальные проблемы: очереди на АЗС перестанут раздражать население, а именно бензиновый кризис стал одним из главных драйверов антивоенных настроений; Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и потенциально Белгородской, Курской, Ростовской областей в целом и ряда точечных проблем по всей территории Европейской части РФ. Вадим Денисенко отмечает, что этот фактор (отсутствие электричества и холода в этих регионах), потенциально, мог стать одним из самых болезненных для Путина в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, при этом у энергетического перемирия есть все шансы сломать элитные игры, прежде всего руководителя Роснефти Игоря Сечина, по уборке в руки ряда активов и, прежде всего, "дерибан ЛУКОЙЛа".

"Для Украины, в идеале, энергетическое перемирие будет означать, что мы будем жить со светом и теплом. В то же время, энергетическое перемирие невозможно без полной разблокировки Азовского и Черного морей, а это уже не подходит Путину, потому что именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса. И удары по энергетике – это лишь дополнительный, а не ключевой экономический удар, как это было в 2025-26 гг", – отметил политолог.

По его мнению, Украину это тоже не устраивает, потому что запрещение ударов по танкерам при продолжении блокады портов Великой Одессы является явно неравноценным обменом.

Денисенко отметил, можно не сомневаться, что как минимум на начальном этапе Путин выставит условие: Россия не бьет по энергетическим объектам, а Украина не бьет по НПЗ, нефте- и газопервалке, энергетическим объектам и по танкерному флоту. При этом блокада портов Одессы выносится за скобки. Как итог, пока мы очень далеки от каких-либо договоренностей, а Путин играет в игру "сорвать переговоры руками Украины".

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