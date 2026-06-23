Чи справді Костянтинівка за крок до падіння: на Заході зробили заяву

Костянтинівка, один із найважливіших опорних пунктів української оборони в Донецькій області, опинилася у центрі нового етапу запеклих боїв. На тлі повідомлень про проникнення російських підрозділів у місто західні експерти попереджають про можливу спробу Москви повторити сценарій оточення, який раніше застосовували на інших ділянках фронту.

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

За даними закордонних ЗМІ, українські військовослужбовці описують ситуацію як надто напружену. Деякі з них стверджують, що значна частина міської території фактично перетворилася на "сіру зону", де жодна із сторін не має повного контролю.

Російське військове командування заявляє про активізацію наступу на південно-західних підступах до Костянтинівки та повідомляє про успіхи в районі міста. У Москві також стверджують, що українські підрозділи нібито опиняються під загрозою оточення.

Українська сторона таких оцінок відкидає. Командувач 19-го корпусу ЗСУ бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що ситуація залишається керованою і говорити про втрату міста передчасно. Водночас він визнав присутність у Костянтинівці російських штурмових груп.

Військові аналітики зазначають, що Костянтинівка має стратегічне значення для всієї системи оборони Донбасу. У разі її втрати зросте тиск на Краматорськ та Слов'янськ – найбільші українські центри у північній частині регіону.

Експерти вважають, що російські війська намагаються не так штурмувати місто в лоб, як перерізати логістичні маршрути і змусити українські сили відступити. Така тактика вже застосовувалася інших напрямах.

При цьому західні спостерігачі наголошують, що навіть можливе захоплення Костянтинівки не означає автоматичного обвалення всієї лінії оборони. За оцінками, у регіоні зберігаються інші укріплені райони, здатні стримувати подальше просування російських військ.

Проте саме бої за Костянтинівку можуть стати однією з ключових подій літньої кампанії та суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації на сході України.

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