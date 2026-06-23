Действительно ли Константиновка за шаг до падения: на Западе сделали заявление

Константиновка, один из важнейших опорных пунктов украинской обороны в Донецкой области, оказалась в центре нового этапа ожесточенных боев. На фоне сообщений о проникновении российских подразделений в город западные эксперты предупреждают о возможной попытке Москвы повторить сценарий окружения, который ранее применялся на других участках фронта.

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

По данным зарубежных СМИ, украинские военнослужащие описывают ситуацию как крайне напряженную. Некоторые из них утверждают, что значительная часть городской территории фактически превратилась в "серую зону", где ни одна из сторон не обладает полным контролем.

Российское военное командование заявляет об активизации наступления на юго-западных подступах к Константиновке и сообщает об успехах в районе города. В Москве также утверждают, что украинские подразделения якобы оказываются под угрозой окружения.

Украинская сторона такие оценки отвергает. Командующий 19-м корпусом ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что ситуация остается управляемой и говорить о потере города преждевременно. Вместе с тем он признал присутствие в Константиновке российских штурмовых групп.

Военные аналитики отмечают, что Константиновка имеет стратегическое значение для всей системы обороны Донбасса. В случае ее потери возрастет давление на Краматорск и Славянск – крупнейшие украинские центры в северной части региона.

Эксперты считают, что российские войска пытаются не столько штурмовать город в лоб, сколько перерезать логистические маршруты и вынудить украинские силы отступить. Подобная тактика уже применялась на других направлениях.

При этом западные наблюдатели подчеркивают, что даже возможный захват Константиновки не означает автоматического обрушения всей линии обороны. По их оценкам, в регионе сохраняются другие укрепленные районы, способные сдерживать дальнейшее продвижение российских войск.

Тем не менее именно бои за Константиновку могут стать одним из ключевых событий летней кампании и существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации на востоке Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина окончательно теряет сверхважный город: озвучено тревожное заявление о хаосе на фронте.



