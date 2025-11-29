Чи справді генерали дезінформують Путіна: про що говорять його нові заяви

Рубрики
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін продовжує на публіці заявляти про те, що російські війська нібито впевнено просуваються на фронті. Чи може диктатор отримувати викривлену інформацію про війну? Про що говорять його заяви про "майже" захоплений Куп'янськ та Комсомольськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому, проаналізувавши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Воєнний оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "Суспільне", що російські генерали, які доносять до ініціатора війни проти України Володимира Путіна звіти про ситуацію на фронті, неправильно інформують диктатора.
Експерт прокоментував твердження російського диктатора про те, що окупанти майже захопили Вовчанськ і практично повністю захопили Куп’янськ. Як відзначив оглядач, на сьогоднішній день у Вовчанську тривають бойові дії. Водночас, наразі від міста залишилися руїни, і це є наслідком ще минулорічних боїв, які нині продовжуються.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив в ефірі "24 Каналу", що заяви очільника Кремля є більше пропагандою. Водночас ситуація на Донеччині доволі складна. Володимир Путін заявив, що нібито Покровськ і Мирноград у Донецькій області повністю оточені. Також раніше він розповідав, що росіяни практично захопили Куп'янськ на Харківщині. Проте насправді ситуація біля цих міст значно інша.
Романенко зазначив, що у Покровську українські сили утримують північну частину міста. Їх спільно з частинами, які діють у Мирнограді, окупанти намагаються оточити.
Щодо Куп'янська, то там ситуація, за його словами, краща. Українські війська перерізають у північно-західній частині логістичні шляхи росіян, які просунулись там у два вклинення. Зрозуміло, чим це для них може обернутися. Тому вони вдаються до відповідних дій, щоб цього не допустити.
