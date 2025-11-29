Чи справді генерали дезінформують Путіна: про що говорять його нові заяви

Російський диктатор Володимир Путін продовжує на публіці заявляти про те, що російські війська нібито впевнено просуваються на фронті. Чи може диктатор отримувати викривлену інформацію про війну? Про що говорять його заяви про "майже" захоплений Куп'янськ та Комсомольськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому, проаналізувавши думки експертів.

У Путіна мають бути питання до його генералів

Воєнний оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "Суспільне", що російські генерали, які доносять до ініціатора війни проти України Володимира Путіна звіти про ситуацію на фронті, неправильно інформують диктатора.

"Після того як Путін сказав, що захопили Комсомольськ — можна було припинити його слухати. Міста Комсомольск взагалі немає у Донецькій області. Навіть перейменованого. Він мабуть Горішні Плавні мав на увазі, але це Полтавська область. Я б не посилався на слова Путіна, оскільки, вочевидь, його неправильно інформують. Звідки береться та інформація, яку він озвучує у прямий ефір, то питання до його генералів, які формують для нього звіти", — розповів Попович.

Експерт прокоментував твердження російського диктатора про те, що окупанти майже захопили Вовчанськ і практично повністю захопили Куп’янськ. Як відзначив оглядач, на сьогоднішній день у Вовчанську тривають бойові дії. Водночас, наразі від міста залишилися руїни, і це є наслідком ще минулорічних боїв, які нині продовжуються.

"Ситуація там була ускладнена через те, що ворог мав певні успіхи. Але, на сьогоднішній день, про контроль ворога над Вовчанськом навіть м’яко кажучи сказати не можна. Тобто місто тримається", — відзначив Попович.

Ситуація на Донеччині доволі складна

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив в ефірі "24 Каналу", що заяви очільника Кремля є більше пропагандою. Водночас ситуація на Донеччині доволі складна. Володимир Путін заявив, що нібито Покровськ і Мирноград у Донецькій області повністю оточені. Також раніше він розповідав, що росіяни практично захопили Куп'янськ на Харківщині. Проте насправді ситуація біля цих міст значно інша.

Романенко зазначив, що у Покровську українські сили утримують північну частину міста. Їх спільно з частинами, які діють у Мирнограді, окупанти намагаються оточити.

"У кишені, що утворилась на південь від Мирнограда, склалася важка ситуація. Враховуючи той факт, що бойові дії наших військ зводяться до того, щоб утримувати, наскільки це можливо, логістичні шляхи забезпечення військ, які діють в Покровську та в Мирнограді", – наголосив військовий експерт.

Щодо Куп'янська, то там ситуація, за його словами, краща. Українські війська перерізають у північно-західній частині логістичні шляхи росіян, які просунулись там у два вклинення. Зрозуміло, чим це для них може обернутися. Тому вони вдаються до відповідних дій, щоб цього не допустити.

