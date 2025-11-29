Действительно ли генералы дезинформируют Путина: о чем говорят его новые заявления

Российский диктатор Владимир Путин продолжает на публике заявлять о том, что российские войска вроде бы уверенно продвигаются на фронте. Может ли диктатор получать искаженную информацию о войне? О чем говорят его заявления о "почти" восторженном Купянске и Комсомольске? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У Путина должны быть вопросы к его генералам

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Общественное", что российские генералы, доносящие до инициатора войны против Украины Владимира Путина отчеты о ситуации на фронте, неправильно информируют диктатора.

"После того как Путин сказал, что захватили Комсомольск — можно было прекратить его слушать. Города Комсомольск вообще нет в Донецкой области. Даже переименованного. Он видимо Горишние Плавни имел в виду, но это Полтавская область. Я бы не ссылался на слова Путина, поскольку, очевидно, его неправильно информируют. Откуда берется та информация, которую он озвучивает в прямой эфир, то вопрос к его генералам, которые формируют для него отчеты", — подчеркнул Попович.

Эксперт прокомментировал утверждение российского диктатора о том, что оккупанты почти захватили Волчанск и практически полностью захватили Купянск. Как отметил обозреватель, на сегодняшний день в Волчанске продолжаются боевые действия. В то же время от города остались руины, и это является следствием еще прошлогодних боев, которые продолжаются.

"Ситуация там была затруднена из-за того, что враг имел определенные успехи. Но, на сегодняшний день, о контроле врага над Волчанском даже мягко говоря нельзя. То есть город держится", — отметил Попович.

Ситуация в Донецкой области довольно сложная

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил в эфире "24 Канала", что заявления главы Кремля больше пропаганды. В то же время ситуация в Донецкой области довольно сложная. Владимир Путин заявил, что якобы Покровск и Мирноград в Донецкой области полностью оцеплены. Также ранее он рассказывал, что россияне практически захватили Купянск Харьковской области. Однако на самом деле ситуация у этих городов значительно иная.

Романенко отметил, что в Покровске украинские силы удерживают северную часть города. Их совместно с частями, действующими в Мирнограде, оккупанты пытаются окружить.

"В кармане, который образовался к югу от Мирнограда, сложилась тяжелая ситуация. Учитывая тот факт, что боевые действия наших войск сводятся к тому, чтобы содержать, по возможности, логистические пути обеспечения войск, действующих в Покровске и в Мирнограде", – подчеркнул военный эксперт.

Что касается Купянска, то там ситуация, по его словам, лучше. Украинские войска перерезают в северо-западной части логистические пути россиян, которые продвинулись в два вклинения. Понятно, чем это для них может обернуться. Поэтому они предпринимают соответствующие действия, чтобы этого не допустить.

Читайте на портале "Комментарии" — близка ли РФ к захвату Покровска: украинские десантники сделали заявление.



