Действительно ли генералы дезинформируют Путина: о чем говорят его новые заявления

Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин продолжает на публике заявлять о том, что российские войска вроде бы уверенно продвигаются на фронте. Может ли диктатор получать искаженную информацию о войне? О чем говорят его заявления о "почти" восторженном Купянске и Комсомольске? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Общественное", что российские генералы, доносящие до инициатора войны против Украины Владимира Путина отчеты о ситуации на фронте, неправильно информируют диктатора.
Эксперт прокомментировал утверждение российского диктатора о том, что оккупанты почти захватили Волчанск и практически полностью захватили Купянск. Как отметил обозреватель, на сегодняшний день в Волчанске продолжаются боевые действия. В то же время от города остались руины, и это является следствием еще прошлогодних боев, которые продолжаются.
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил в эфире "24 Канала", что заявления главы Кремля больше пропаганды. В то же время ситуация в Донецкой области довольно сложная. Владимир Путин заявил, что якобы Покровск и Мирноград в Донецкой области полностью оцеплены. Также ранее он рассказывал, что россияне практически захватили Купянск Харьковской области. Однако на самом деле ситуация у этих городов значительно иная.
Романенко отметил, что в Покровске украинские силы удерживают северную часть города. Их совместно с частями, действующими в Мирнограде, оккупанты пытаются окружить.
Что касается Купянска, то там ситуация, по его словам, лучше. Украинские войска перерезают в северо-западной части логистические пути россиян, которые продвинулись в два вклинения. Понятно, чем это для них может обернуться. Поэтому они предпринимают соответствующие действия, чтобы этого не допустить.
