Чи реально забезпечити блекаут у Москві: які вразливі точки російської енергетики

Поки що російська армія завдає ударів по українській енергетиці українська влада продовжує натякати, що ЗСУ здатна влаштувати блекають навіть у Москві. Чи це реально? Які вразливі точки російської енергетики? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Блекаут у Москві. Фото: з відкритих джерел

Важливо знищувати саме конкретні підстанції

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан заявив ефірі "24 Каналу", що Україна вже почала атакувати енергетичні об'єкти на території Росії. Дістатися всіх, щоб знеструмити міста, не вийде. Однак цього робити не потрібно.

Експерт вважає, що важливо знищувати саме конкретні підстанції. Таким чином, без світла можуть залишитися навіть жителі Москви. Знищити всю енергетику Росії не вдасться, адже територія країни-агресора величезна. Потрібно брати до уваги й об'єкти, які розташовані на 7 тисяч кілометрів углиб країни.

При цьому Роман Світан зазначає, що Росія має кілька вразливих точок. Якщо натиснути на них – країна фактично зупиниться.

"Важливо, що перетікання максимальних споживань електроенергії відбувається зі Сходу на Захід (Росії – 24 Канал) через станції. Якщо їх вирубати, а зараз цим почали займатися Сили оборони України, то перетікання електроенергії буде неможливим", – наголосив експерт.

Світан пояснив, що це призведе до того, що в одному регіоні країни-агресора може бути надлишок електроенергії, а в іншому – дефіцит", – зазначив експерт. По Москві — до міста електроенергія йде 8 коридорами з таких станцій. Якщо вразити все – Москва залишиться без світла. Експерт додав, що це можливо, адже ці станції не прикривають російські системи ППО.

Якщо блікаут у Москві відбудеться, це не змінить фундаментального відношення росіян

Експерт з міжнародних енергетичних питань та безпеки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ зазначив, що потенційний блекаут у Москві не зможе змінити ставлення Кремля та громадян РФ до війни.

Аналітик вважає, що це ілюзія і закликає зосередитися на конкретних діях, а не на порожніх розмовах.

Гончар наголосив, що дискусії з приводу ймовірного відключення світла в російській столиці в осінньо-зимовий період передчасні та безглузді. На його думку, такі обговорення лише наслідують західну логіку: спроба злякати агресора словом, що на практиці майже не працює.

"Спочатку треба діяти, а потім уже інформувати, а чи не навпаки. Найкраще менше говорити і більше робити", — зауважив експерт.

Гончар стверджує: навіть якщо блекає в Москві відбудеться, це не змінить фундаментального ставлення росіян і російського керівництва до військових дій. Він нагадав, що надмірне обговорення гіпотетичних засобів впливу, таких як українські балістичні системи або ракети "Фламінго" лише призводить до збільшення ворожих ударів по українських містах, які є центрами нашого оборонного виробництва.

"Агресор продовжуватиме війну, поки його не приведе до стану недієздатності. Розмови на нього не впливають", — підсумував Михайло Гончар.

